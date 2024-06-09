Член Зала славы баскетбола скончался в возрасте 84 лет

Член Зала славы баскетбола Чет "Джет" Уокер скончался в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт НБА.

Уокер был выбран командой Сиракьюс Нэшнлз (нынешняя Филадельфия) на драфте НБА 1962 года под 12-м пиком.

Он был частью команды, которая в сезоне-1966/67 выиграла рекордные на тот момент 68 игр регулярного сезона, после чего завершила восьмилетнюю чемпионскую серию Бостона.

В том сезоне форвард набирал в среднем 19,3 очка и 8,1 подбора за игру в составе команды, за которую тогда также выступали Уилт Чемберлен, Хэл Грир и Билли Каннингем.

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В 1969 году Сиксерс обменяли Уокера в Чикаго где баскетболист стал неотъемлемой частью Буллз. Уокер является членом "Кольца Почета" Чикаго, которое было образовано в этом году.

За свою 13-летнюю карьеру Чет Уокер набирал в среднем 18,2 очка и 7,1 подбора за матч. Он семь раз ездил на Матч всех звезд. Из драфта 1962 года только Джон Хавличек имел больше побед, чем Уокер.

В 2012 году он был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

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