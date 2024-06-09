iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Член Зала славы баскетбола скончался в возрасте 84 лет

Чет Уокер внес неотъемлемый вклад в историю сразу двух клубов НБА.
Сегодня, 18:00
Чет Уокер / Getty Images
Чет Уокер / Getty Images

Член Зала славы баскетбола  Чет "Джет" Уокер скончался в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт НБА.

Уокер был выбран командой Сиракьюс Нэшнлз (нынешняя Филадельфия) на драфте НБА 1962 года под 12-м пиком.

Он был частью команды, которая в сезоне-1966/67 выиграла рекордные на тот момент 68 игр регулярного сезона, после чего завершила восьмилетнюю чемпионскую серию Бостона.

В том сезоне форвард набирал в среднем 19,3 очка и 8,1 подбора за игру в составе команды, за которую тогда также выступали Уилт Чемберлен, Хэл Грир и Билли Каннингем.

Читай также: Легенда НБА перенес операцию по удалению простаты после обнаружения рака третьей стадии

В 1969 году Сиксерс обменяли Уокера в Чикаго где баскетболист стал неотъемлемой частью Буллз. Уокер является членом "Кольца Почета" Чикаго, которое было образовано в этом году.

За свою 13-летнюю карьеру Чет Уокер набирал в среднем 18,2 очка и 7,1 подбора за матч. Он семь раз ездил на Матч всех звезд. Из драфта 1962 года только Джон Хавличек имел больше побед, чем Уокер.

В 2012 году он был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тухель вышел из переговоров с Манчестер Юнайтед Тухель вышел из переговоров с Манчестер Юнайтед
Пакьяо проведет бой против чемпиона японского ММА Пакьяо проведет бой против чемпиона японского ММА
Бывший игрок НБА и брат чемпиона проходит лечение от игровой зависимости Бывший игрок НБА и брат чемпиона проходит лечение от игровой зависимости
Защитник сборной Нидерландов сыграл маленькую романтическую свадьбу накануне Евро Защитник сборной Нидерландов сыграл маленькую романтическую свадьбу накануне Евро
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:43
Тухель вышел из переговоров с Манчестер Юнайтед
Бокс18:25
Пакьяо проведет бой против чемпиона японского ММА
НБА18:23
Бывший игрок НБА и брат чемпиона проходит лечение от игровой зависимости
НБА18:00
Член Зала славы баскетбола скончался в возрасте 84 лет
Европа17:55
Защитник сборной Нидерландов сыграл маленькую романтическую свадьбу накануне Евро
Европа17:34
Галлиани: В 2022 году Берлускони хотел вернуть контроль над Миланом
Европа17:26
Защитник Барселоны прокомментировал свое увлечение модой
Евро-202417:14
Подготовка к Евро-2024: Италия - Босния и Герцеговина, Словакия - Уэльс, Франция - Канада
Формула 117:10
Гран-при Канады: гонка начнется в 21:00
Европа17:08
Интер планировал подписать Лунина летом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK