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Баскетбол

Легенда НБА перенес операцию по удалению простаты после обнаружения рака третьей стадии

Теперь Алонзо Моурнинг призывает мужчин провериться на рак простаты.
Сегодня, 19:54
Алонзо Моурнинг / Getty Images
Алонзо Моурнинг / Getty Images

Член Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Алонзо Моурнинг перенес операцию по удалению простаты после того, как у него диагностировали рак простаты 3 стадии, сообщает ESPN.

Дополнительное тестирование показало, что рак не распространился за пределы капсулы простаты, а процедура, проведенная в середине марта, избавила его от рака.

Моурнинг описал, как рутинное обследование рака простаты сыграло огромную роль в обнаружении и лечении формы рака, который убивает 1 из 44 мужчин в США по данным Американского онкологического общества.

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Эти статистические данные и его собственный опыт заставили 54-летнего чемпиона НБА решительно выступать за то, чтобы мужчины в возрасте 45 лет и старше из группы риска регулярно проходили анализы крови на ПСА (специфический антиген простаты), чтобы контролировать себя на предмет рака.

"Что меня пугает в этой болезни, так это то, что вокруг так много мужчин, чувствующих себя прекрасно и у которых есть рак, и они не знают об этом", - сказал Моурнинг.

"Единственный способ узнать это — сдать анализ крови и проверить ПСА. В США 3,3 миллиона мужчин живут с раком простаты, и многие даже не подозревают об этом. Я был одним из тех парней".

Алонзо Моурнинг работает во фронт-офисе Майами Хит в качестве директора по программам и развитию игроков с момента завершения карьеры в 2008 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит

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