Яннис сыграет в отборе на Олимпийские игры-2024, несмотря на травму ноги

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис подтвердил наличие Янниса Адетокумбо в заявке на отборочные матчи Олимпийских игр 2024 года, сообщает BasketNews.

Участие звезды Милуоки находилось под вопросом из-за травмы "Грик Фрика": во время предпоследнего матча регулярного сезона против Бостона (104:91) 29-летний бигмен повредил икроножную мышцу.

По этой причине Адетокумбо полностью пропустил серию плей-офф против Индианы, которую его команда проиграла со счетом 2-4. Хотя ожидалось, что он вернется спустя несколько стартовых матчей.

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Отметим, что соперниками сборной Греции по отборочному турниру Олимпиады-2024 в группе В станут Египет и Доминиканская Республика. Лучшие две команды группы попадут на две лучшие команды группы А, в которой оказались Словения, Хорватия и Новая Зеландия.

На ОИ-2024 отправится лишь одна сборная из этих шести. Матчи турнира пройдут в Пиреях (Греция) с 2 по 7 июля.

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