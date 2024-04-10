Все обошлось: Яннис избежал разрыва ахиллова сухожилия
Отличные новости пришли из стана Милуоки Бакс после проведенного медобследования главной звезды команды Янниса Адетокумбо.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, худший сценарий по травме баскетболиста не подтвердился - 29-летний бигмен "оленей" избежал разрыва ахиллова сухожилия.
Однако повреждение икроножной мышцы все же было зафиксировано. По информации Чарании, на восстановление у Грик Фрика уйдет примерно две недели.
Calves are undeniably tricky and these type of strains have timetable of at least one-to-two weeks. But rehab will determine a length of time for the two-time NBA MVP. https://t.co/W7shlVblgK— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2024
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Напомним, что Милуоки выступит в плей-офф НБА, который начнется 20 апреля. А до этого, с 16 по 19 апреля пройдет турнир плей-ин, по результатам которого определится соперник Бакс по первому раунду.
Ранее стало известно, что Милуоки и Бостон умудрились пробить исторический минимум по количеству штрафных бросков. Причем Яннис Адетокумбо принял в этом непосредственное участие.
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