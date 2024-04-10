Все обошлось: Яннис избежал разрыва ахиллова сухожилия

Ожидается, что Грик Фрик вернется на старте плей-офф.

Отличные новости пришли из стана Милуоки Бакс после проведенного медобследования главной звезды команды Янниса Адетокумбо.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, худший сценарий по травме баскетболиста не подтвердился - 29-летний бигмен "оленей" избежал разрыва ахиллова сухожилия.

Однако повреждение икроножной мышцы все же было зафиксировано. По информации Чарании, на восстановление у Грик Фрика уйдет примерно две недели.

Calves are undeniably tricky and these type of strains have timetable of at least one-to-two weeks. But rehab will determine a length of time for the two-time NBA MVP. https://t.co/W7shlVblgK — Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2024

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Напомним, что Милуоки выступит в плей-офф НБА, который начнется 20 апреля. А до этого, с 16 по 19 апреля пройдет турнир плей-ин, по результатам которого определится соперник Бакс по первому раунду.

Ранее стало известно, что Милуоки и Бостон умудрились пробить исторический минимум по количеству штрафных бросков. Причем Яннис Адетокумбо принял в этом непосредственное участие.

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