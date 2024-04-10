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Баскетбол

Все обошлось: Яннис избежал разрыва ахиллова сухожилия

Ожидается, что Грик Фрик вернется на старте плей-офф.
Сегодня, 16:04
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Отличные новости пришли из стана Милуоки Бакс после проведенного медобследования главной звезды команды Янниса Адетокумбо.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, худший сценарий по травме баскетболиста не подтвердился - 29-летний бигмен "оленей" избежал разрыва ахиллова сухожилия.

Однако повреждение икроножной мышцы все же было зафиксировано. По информации Чарании, на восстановление у Грик Фрика уйдет примерно две недели. 

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Напомним, что Милуоки выступит в плей-офф НБА, который начнется 20 апреля. А до этого, с 16 по 19 апреля пройдет турнир плей-ин, по результатам которого определится соперник Бакс по первому раунду.

Ранее стало известно, что Милуоки и Бостон умудрились пробить исторический минимум по количеству штрафных бросков. Причем Яннис Адетокумбо принял в этом непосредственное участие.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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