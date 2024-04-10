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Баскетбол

Яннис травмировал ногу в матче против Бостона

В худшем случае у игрока могут диагностировать разрыв ахиллова сухожилия.
Сегодня, 09:40
Танасис, Яннис и Брук Лопес / Getty Images
Танасис, Яннис и Брук Лопес / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Милуоки на своей площадке обыграл Бостон со счетом 104:91.

Однако эта победа могла стоить коллективу Дока Риверса своей главной звезды в лице Янниса Адетокумбо.

Как сообщает ESPN, по ходу третьей четверти Грик Фрик травмировал левую икроножную мышцу, из-за чего он не смог продолжить встречу.

Адетокумбо упал на паркет без контакта, схватившись за левую ногу. Он оставался лежать, пока Бакс не взяли тайм-аут, а его товарищи по команде помогли унести его с площадки и довести до раздевалки.

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После матча Риверс заявил, что Адетокунбо пройдет МРТ голени, а также ему предстоит проверить ахиллово сухожилие.

Яннис успел провести в игре 28 минут, за которые набрал 15 очков, 8 подборов и 7 передач, реализовав 7 из 11 бросков с игры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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