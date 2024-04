Яннис травмировал ногу в матче против Бостона

Giannis Antetokounmpo limped to the Bucks locker room after suffering a non-contact injury to his calf. Hope it's nothing serious 🙏 pic.twitter.com/CDiJod7kbY

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...