Яннис травмировал ногу в матче против Бостона
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Милуоки на своей площадке обыграл Бостон со счетом 104:91.
Однако эта победа могла стоить коллективу Дока Риверса своей главной звезды в лице Янниса Адетокумбо.
Как сообщает ESPN, по ходу третьей четверти Грик Фрик травмировал левую икроножную мышцу, из-за чего он не смог продолжить встречу.
Адетокумбо упал на паркет без контакта, схватившись за левую ногу. Он оставался лежать, пока Бакс не взяли тайм-аут, а его товарищи по команде помогли унести его с площадки и довести до раздевалки.
Giannis Antetokounmpo limped to the Bucks locker room after suffering a non-contact injury to his calf.— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 10, 2024
Hope it's nothing serious 🙏pic.twitter.com/CDiJod7kbY
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После матча Риверс заявил, что Адетокунбо пройдет МРТ голени, а также ему предстоит проверить ахиллово сухожилие.
Яннис успел провести в игре 28 минут, за которые набрал 15 очков, 8 подборов и 7 передач, реализовав 7 из 11 бросков с игры.
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