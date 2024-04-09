Шарлотт может стать первым клубом НБА с женщиной главным тренером
Хорнетс ведут переговоры с Линдси Хардинг.
Шарлотт Хорнетс ведет переговоры с Линдси Хардинг, утверждает ESPN.
Напомним, что Хорнетс по окончании текущего сезона расстанется со Стивом Клиффордом, потому команда в поисках нового тренера.
Издание утверждает, что клуб ведет переговоры с Хардинг, а также с рядом других специалистов. Однако главная тренер Стоктон Кингз является основным вариантом.
Во главе Стоктона Хардинг в первый же своей сезон стала тренером года, доведя команду до финала Западной конференции.
Если назначение произойдет, Хардинг станет первой жензиной-тренером в истории НБА.
Ранее также сообщалось, что Орландо попробует подписать одного из лидеров Голден Стейт.
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