Шарлотт может стать первым клубом НБА с женщиной главным тренером

Шарлотт Хорнетс ведет переговоры с Линдси Хардинг, утверждает ESPN.

Напомним, что Хорнетс по окончании текущего сезона расстанется со Стивом Клиффордом, потому команда в поисках нового тренера.

Издание утверждает, что клуб ведет переговоры с Хардинг, а также с рядом других специалистов. Однако главная тренер Стоктон Кингз является основным вариантом.

Во главе Стоктона Хардинг в первый же своей сезон стала тренером года, доведя команду до финала Западной конференции.

Если назначение произойдет, Хардинг станет первой жензиной-тренером в истории НБА.

Ранее также сообщалось, что Орландо попробует подписать одного из лидеров Голден Стейт.

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