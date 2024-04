Тренер Шарлотт Хорнетс уйдет в отставку по окончанию сезона

Главный тренер Шарлотт Хорнетс Стив Клиффорд уйдет в отставку в конце нынешнего сезона сезона, сообщает The Athletic.

По информации источника, 62-летний специалист получит должность во фронт-офисе организации. О своем решении Клиффорд сообщил тренерскому штабу и игрокам.

"Главный тренер Стив Клиффорд объявил сегодня, что он уйдет в отставку в конце сезона и, как ожидается, в следующем сезоне перейдет на роль консультанта во фронт-офисе. Горнетс немедленно начнут поиски нового главного тренера", - говорится в заявлении клуба.

OFFICIAL: Head Coach Steve Clifford announced today that he will step down from his role at the end of the season and is expected to move into an advisory role with the front office next season. The Hornets will begin their search for a new head coach immediately.