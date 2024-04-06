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Баскетбол

Тренер Шарлотт Хорнетс уйдет в отставку по окончанию сезона

Возрастной специалист перейдет на должность во фронт-офисе франшизы.
Сегодня, 10:15
Стив Клиффорд / Getty Images
Стив Клиффорд / Getty Images

Главный тренер Шарлотт Хорнетс Стив Клиффорд уйдет в отставку в конце нынешнего сезона сезона, сообщает The Athletic.

По информации источника, 62-летний специалист получит должность во фронт-офисе организации. О своем решении Клиффорд сообщил тренерскому штабу и игрокам.

"Главный тренер Стив Клиффорд объявил сегодня, что он уйдет в отставку в конце сезона и, как ожидается, в следующем сезоне перейдет на роль консультанта во фронт-офисе. Горнетс немедленно начнут поиски нового главного тренера", - говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что для Стива Клиффорда это второй период карьеры в Шарлотт, куда он вернулся в прошлом сезоне. До этого он работал с "шершнями" с 2013 по 2018 год.

В этом году он не смог вывести команду в постсезон: с результатом 19-58 Шарлотт занимает тринадцатое место Восточной конференции, потеряв шансы на попадание даже в турнир плей-ин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс

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