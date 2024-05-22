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Баскетбол

Звезда Шарлотт травмировал юного фаната, переехав на машине его ногу

На баскетболиста подала в суд семья парня, который всего-лишь хотел получить автограф.
Сегодня, 09:46
ЛаМело Болл / Getty Images
ЛаМело Болл / Getty Images

Пока звездный защитник Шарлотт ЛаМело Болл продолжает восстанавливаться после травмы правого голеностопа, его год стал еще хуже.

Как сообщает ESPN, Тамария МакРей, мать 12-летнего Энджелла Джозефа, подала в суд на баскетболиста, обвиняя его в том, что он наехал на машине на ногу ее сына, когда он просил автограф после командного мероприятия 7 октября 2023 года..

Болл остановился на ближайшем светофоре у арены, где проходило мероприятие, и фанаты, включая Джозефа, подошли к его машине.

Тамария сказала, что Болл, сидя в своей машине, видел ее сына, который стоял рядом. Когда загорелся зеленый свет, игрок, по словам женщины, поехал "крайне небрежно и безрассудно". Он "внезапно и без предупреждения ускорился, серьезно травмировав" ее сына.

Она утверждает, что после этого Болл покинул место происшествия. По словам адвоката семьи Кэмерона ДеБруна, в результате инцидента Джозеф получил травмы стопы и спины.

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По словам МакРей, Энджеллу потребовались месяцы, чтобы восстановиться как физически, так и морально.

"Это его герой, его кумир, и он его сбил", — сказал адвокат.

В иске, поданном во вторник, 21 мая, семья требует от Болла и Хорнетс выплатить сумму в размере более 25 000 долларов в качестве компенсации за ущерб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл

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