Звезда Шарлотт травмировал юного фаната, переехав на машине его ногу

Пока звездный защитник Шарлотт ЛаМело Болл продолжает восстанавливаться после травмы правого голеностопа, его год стал еще хуже.

Как сообщает ESPN, Тамария МакРей, мать 12-летнего Энджелла Джозефа, подала в суд на баскетболиста, обвиняя его в том, что он наехал на машине на ногу ее сына, когда он просил автограф после командного мероприятия 7 октября 2023 года..

Болл остановился на ближайшем светофоре у арены, где проходило мероприятие, и фанаты, включая Джозефа, подошли к его машине.

Тамария сказала, что Болл, сидя в своей машине, видел ее сына, который стоял рядом. Когда загорелся зеленый свет, игрок, по словам женщины, поехал "крайне небрежно и безрассудно". Он "внезапно и без предупреждения ускорился, серьезно травмировав" ее сына.

Она утверждает, что после этого Болл покинул место происшествия. По словам адвоката семьи Кэмерона ДеБруна, в результате инцидента Джозеф получил травмы стопы и спины.

