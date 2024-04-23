Экс-игрок НБА и ТВ-эксперт претендует на пост тренера Шарлотт Хорнетс
Шарлотт Хорнетс ведут переговоры с Джей Джей Редиком относительно роли главного тренера, сообщает The Athletic.
Редик, выпускник Дьюка, провел в качестве игрока НБА 15 сезонов в составе таких команд, как Орландо, Милуоки, Клипперс, Филадельфия, Новый Орлеан и Даллас.
После завершения игровой карьеры в 2021 году 39-летний шутер работал аналитиком на канале ESPN. При этом он также выражал заинтересованность к переходу на должность тренера команды НБА.
Стоит отметить, что недавно он запустил баскетбольный подкаст с ЛеБроном Джеймсом под названием "Mind the Game".
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Напомним, что Шарлотт ведет поиски нового тренера после того, как Стив Клиффорд покинул свою должность по окончанию регулярного сезона.
Хорнетс получили разрешение на ведение переговоров с Линдси Хардингом (главный тренер команды Стоктон Кингз G-Лиги). Собеседование также проводилось с ассистентами тренеров, в том числе помощником наставника Бостона Чарльзом Ли.
Считается, что Ли и Редик - главные кандидаты на то, чтобы возглавить Шарлотт.
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