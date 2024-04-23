iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Экс-игрок НБА и ТВ-эксперт претендует на пост тренера Шарлотт Хорнетс

Недавно Джей Джей Редик еще и начал вести подкаст с ЛеБроном Джеймсом.
Сегодня, 10:38
Джей Джей Редик / Getty Images
Джей Джей Редик / Getty Images

Шарлотт Хорнетс ведут переговоры с Джей Джей Редиком относительно роли главного тренера, сообщает The Athletic.

Редик, выпускник Дьюка, провел в качестве игрока НБА 15 сезонов в составе таких команд, как Орландо, Милуоки, Клипперс, Филадельфия, Новый Орлеан и Даллас.

После завершения игровой карьеры в 2021 году 39-летний шутер работал аналитиком на канале ESPN. При этом он также выражал заинтересованность к переходу на должность тренера команды НБА.

Стоит отметить, что недавно он запустил баскетбольный подкаст с ЛеБроном Джеймсом под названием "Mind the Game".

Читай также: Конец для надежд Майами: Батлер пропустит всю серию плей-офф против Бостона

Напомним, что Шарлотт ведет поиски нового тренера после того, как Стив Клиффорд покинул свою должность по окончанию регулярного сезона.

Хорнетс получили разрешение на ведение переговоров с Линдси Хардингом (главный тренер команды Стоктон Кингз G-Лиги). Собеседование также проводилось с ассистентами тренеров, в том числе помощником наставника Бостона Чарльзом Ли.

Считается, что Ли и Редик - главные кандидаты на то, чтобы возглавить Шарлотт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джей Джей Редик Шарлотт Хорнетс

Статьи по теме

Тренер Шарлотт Хорнетс уйдет в отставку по окончанию сезона Тренер Шарлотт Хорнетс уйдет в отставку по окончанию сезона
НБА: Бостон с Михайлюком обыграл Шарлотт, Финикс одолел Новый Орлеан НБА: Бостон с Михайлюком обыграл Шарлотт, Финикс одолел Новый Орлеан
Главная звезда Шарлотт Хорнетс больше не сыграет в этом сезоне Главная звезда Шарлотт Хорнетс больше не сыграет в этом сезоне
Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Бокс12:06
"Момент для украинского народа": президент WBC рассказал, за кого будет болеть в бою Усик - Фьюри
НБА11:56
"Я не мог сказать "нет": Одноклубник Леня не жалеет, что сменил Евролигу на НБА
Бокс11:40
Команда Фьюри жестко выступила против судейской реформы в поединке с Усиком
Формула 111:33
Сайнс: Борьба с Леклером на старте Гран-при Китая стоила Феррари слишком много
Киберспорт11:15
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей Virtus Pro - fnatic, 3DMAX - SAW
Европа10:59
Бавария провела очередные переговоры с экс-тренером Манчестер Юнайтед
Киберспорт10:53
ESL Pro League Season 19: fnatic - vp, 3DMAX - SAW в первом туре
НБА10:38
Экс-игрок НБА и ТВ-эксперт претендует на пост тренера Шарлотт Хорнетс
Бокс10:25
Усик должен подвинуться? Джошуа сообщил, когда намерен провести бой с Фьюри
Другие страны10:04
Большой мишка: Месси и Суарес с возлюбленными посетили "розовую" вечеринку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK