Конец для надежд Майами: Батлер пропустит всю серию плей-офф против Бостона

Плохие новости для всех фанатов Майами сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Как сообщает CBS Sports, Чарания рассказал, что звезда Хит Джимми Батлер не сможет помочь своей команде в серии первого раунда плей-офф против Бостона.

Джимбо травмировал колено в первой игре турнира плей-ин против Филадельфии (104:105).

"Для меня это безумие, что Джимми Батлер отыграл три четверти против Сиксерс с тем, что я сейчас слышу - у него было тяжелое растяжение медиальной коллатеральной связки. Он не вернется в этой серии", - сказал Чарания.

"Это реабилитация, которая продлится как минимум один месяц, а может быть и два месяца. К счастью для него, дело было не в крестообразной связке и не в мениске. Но даже если Хит каким-то образом продвинутся в этом первом раунде, его доступность в постсезоне будет под вопросом".

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Майами не предоставил официальных сроков возвращения Батлера, но команда объявила, что он получил растяжение медиальной коллатеральной связки.

Без своей главной звезды коллектив из Флориды победил Чикаго (112:91) во втором матче плей-ин, но затем он был разгромлен Бостоном (114:94) в первой игре первого раунда плей-офф.

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