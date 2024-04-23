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Баскетбол

Конец для надежд Майами: Батлер пропустит всю серию плей-офф против Бостона

Судя по всему, результат противостояния был предрешен.
Сегодня, 09:04
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Плохие новости для всех фанатов Майами сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Как сообщает CBS Sports, Чарания рассказал, что звезда Хит Джимми Батлер не сможет помочь своей команде в серии первого раунда плей-офф против Бостона.

Джимбо травмировал колено в первой игре турнира плей-ин против Филадельфии (104:105).

"Для меня это безумие, что Джимми Батлер отыграл три четверти против Сиксерс с тем, что я сейчас слышу - у него было тяжелое растяжение медиальной коллатеральной связки. Он не вернется в этой серии", - сказал Чарания.

"Это реабилитация, которая продлится как минимум один месяц, а может быть и два месяца. К счастью для него, дело было не в крестообразной связке и не в мениске. Но даже если Хит каким-то образом продвинутся в этом первом раунде, его доступность в постсезоне будет под вопросом".

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Майами не предоставил официальных сроков возвращения Батлера, но команда объявила, что он получил растяжение медиальной коллатеральной связки.

Без своей главной звезды коллектив из Флориды победил Чикаго (112:91) во втором матче плей-ин, но затем он был разгромлен Бостоном (114:94) в первой игре первого раунда плей-офф.

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