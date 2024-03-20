Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст

ЛеБрон Джеймс и Джей Джей Редик создали подкаст, который станет "чистым разговором о баскетболе", сообщает The Athletic.

По информации источника, шоу получило название "Mind the Game".

"Это должен быть очень свободный разговор о спорте и игре. Если вы посмотрите на это очень упрощенно, то это просто баскетбол", - сказал Редик в телефонном интервью.

"Я действительно горжусь тем, что мы сделали для инноваций в спортивных СМИ", — сказал Джеймс в заявлении для The Athletic.

"Когда я делаю проект, единственное, о чем я думаю, это буду ли я и мои друзья смотреть его".

Подкаст будет проходить еженедельно, продолжительность каждого эпизода будет составлять от 45 минут до часа. Он будет доступен на YouTube и на всех платформах подкастов.

По словам Редика, на некоторых шоу будут и другие гости. Первый эпизод вышел 19 марта.

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Стоит отметить, что у Редика уже есть свой подкаст под названием "The Old Man and the Three".

Напомним, что, пока ЛеБрон Джеймс ведет за собой Лейкерс в 39 лет, его сверстник Джей Джей Редик уже три года как завершил карьеру. Сейчас бывший защитник Орландо и Клипперс работает экспертом на ESPN.

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