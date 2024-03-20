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Баскетбол

Финикс подписал двукратного участника Матча всех звезд на 10-дневный контракт

Хоть таким образом, но он все же сумел вернуться в НБА.
Сегодня, 20:34
Айзея Томас / Getty Images
Айзея Томас / Getty Images

Финикс Санз подписали 10-дневный контракт с двукратным участником Матча всех звезд Айзеей Томасом, сообщает ESPN.

Разыгрывающий не играл в НБА с 2022 года. Но недавно 35-летний игрок принял участие в четырех матчах за Солт-Лейк-Сити Старз в G-Лиге. В тех играх он набирал в среднем 32,5 очка.

Этим контрактом Финикс пытается найти подходящих команде игроков на скамейку перед началом постсезона.

Стоит отметить, что Томас уже выступал в составе Санз. В сезоне-2014/15 он провел 46 матчей, в которых набирал в среднем 15,2 очка.

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Айзея Томас был выбран под общим 60-м пиком на драфте 2011 года командой Сакраменто Кингз. За свою карьеру он успел поиграть в таких командах, как Сакраменто, Финикс, Бостон, Кливленд, Лейкерс, Денвер, Вашингтон, Новый Орлеан, Даллас и Шарлотт.

На счету Томаса 550 матчей в НБА, в которых его цифры в среднем составляли 17,7 очка, 2,4 подбора и 4,8 передачи при 43,4% реализации с игры и 36,2 % реализации из-за дуги.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айзея Томас Финикс Санз

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