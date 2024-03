Бостон установил "снайперский" рекорд НБА

Бостон на своем паркете разгромил Детройт со счетом 119:94 в рамках регулярного сезона НБА.

В этой игре Селтикс реализовали 22 трехочковых броска, что позволило франшизе установить новый рекорд НБА.

Как сообщает аналитик NBC Sports Дик Лайп, это первый случай в истории лиги, когда команда реализовала 20+ трехочковых в четырех матчах подряд (22, 24, 25 и 20). Стоит также отметить, что "кельты" выиграли во всех этих матчах.

With 22 three-pointers tonight, the Celtics became the first team in NBA history to make at least 20 in four consecutive games.