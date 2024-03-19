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Баскетбол

Бостон установил "снайперский" рекорд НБА

Святослав Михайлюк напрямую повлиял на это достижение "кельтов".
Сегодня, 11:40
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Бостон на своем паркете разгромил Детройт со счетом 119:94 в рамках регулярного сезона НБА.

В этой игре Селтикс реализовали 22 трехочковых броска, что позволило франшизе установить новый рекорд НБА.

Как сообщает аналитик NBC Sports Дик Лайп, это первый случай в истории лиги, когда команда реализовала 20+ трехочковых в четырех матчах подряд (22, 24, 25 и 20). Стоит также отметить, что "кельты" выиграли во всех этих матчах.

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На данный момент Бостон имеет шестиматчевую серию побед. Это уже шестой раз в нынешнем сезоне, когда Селтикс выиграли 5+ матчей подряд.

Ранее стало известно, что форвард Лос-Анджелес Лейкерс пропустит еще больше времени из-за операции на больном колене.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Святослав Михайлюк

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