НБА: Михайлюк и Лень набрали одинаковое количество очков, а Бостон и Сакраменто победили

В ночь на вторник, 19 марта, состоялось восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Это был тот вечер, когда сыграли и Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

Свингмен Бостона провел на паркете рекордные для себя в этом сезоне 23:37, за которые успел набрать 6 очков, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата, реализовав 2 из 8 бросков с игры (все броски были трехочковыми). В итоге Селтикс разгромили Детройт 119:94.

Центровой Сакраменто собрал линию из 6 очков, 3 подборов, 1 передачи и 2 блок-шотов за 13:12, проведенных на площадке. Кингз в овертайме вырвали победу у Мемфиса (121:111).

Индиана - Кливленд 103:108 (34:25, 20:29, 29:36, 20:18)

Статистика игроков - ТОП-3:

Джарретт Аллен (Кливленд) - 23 очка, 9 подборов

Карис ЛеВерт (Кливленд) - 23 очка, 8 подборов, 11 передач

Паскаль Сиакам (Индиана) - 19 очков, 12 подборов

Бостон - Детройт 119:94 (31:28:28:28, 33:20, 27:28)

Статистика игроков - ТОП-3:

Джейлен Браун (Бостон) - 31 очко, 7 подборов, 3 передачи

Пэйтон Притчард (Бостон) - 23 очка, 2 подбора, 7 передач

Деррик Уайт (Бостон) - 22 очка, 10 подборов, 10 передач, 2 перехвата

Филадельфия - Майами 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)

Статистика игроков - ТОП-3:

Тайриз Мэкси (76-е) - 30 очков, 8 подборов, 10 передач

Келли Убре (76-е) - 22 очка, 11 подборов, 3 передачи, 5 блок-шотов

Бэм Адебайо (Майами) - 20 очков, 13 подборов, 6 передач

Чикаго - Портленд 110:107 (29:27, 25:22, 35:26, 21:32)

Статистика игроков - ТОП-3:

Анферни Саймонс (ПТБ) - 30 очков, 3 подборов, 9 передач

ДеМар ДеРозан (Чикаго) - 28 очков, 5 подборов, 6 передач

Деандре Эйтон (ПТБ) - 25 очков, 15 подборов, 2 блок-шота

Юта - Миннесота 104:114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)

Статистика игроков - ТОП-3:

Энтони Эдвардс (Миннесота) - 32 очка, 7 подборов, 8 передач, 2 блок-шота

Коллин Секстон (Юта) - 24 очка, 2 передачи

Лаури Маркканен (Юта) - 22 очка, 12 подборов, 2 перехвата

Голден Стэйт - Нью-Йорк 112:119 (22:30, 34:32, 32:37, 24:20)

Статистика игроков - ТОП-3:

Джейлен Брансон (Никс) - 34 очка, 5 подборов, 7 передач

Майлз Макбрайд (Никс) - 29 очков, 2 передачи

Стеф Карри (ГСУ) - 27 очков, 5 подборов, 5 передач

Сакраменто - Мемфис 121:111 ОТ (28:32, 29:15, 27:29, 21:29, 16:6)

Статистика игроков - ТОП-3:

Малик Монк (Кингз) - 28 очков, 6 подборов, 6 передач

Джарен Джексон-мл. (Мемфис) - 25 очков, 2 подбора, 4 передачи, 4 блок-шота

Домантас Сабонис (Кингз) - 25 очков, 18 подборов, 5 передач, 2 блок-шота

Лейкерс - Атланта 136:105 (38:28, 35:31, 38:27, 25:19)

Статистика игроков - ТОП-3:

Д'Анджело Расселл (ЛАЛ) - 27 очков, 4 подбора, 10 передач

ЛеБрон Джеймс (ЛАЛ) - 25 очков, 7 подборов, 10 передач

Джейлен Джонсон (Атланта) - 25 очков, 9 подборов, 4 передачи

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!