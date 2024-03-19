Форвард Лейкерс пропустит еще больше времени из-за операции на колене

Команде повезет, если игрок будет готов до старта постсезона.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Кристиан Вуд в ближайшее время не сможет вернуться на площадку.

Как сообщает ESPN, 28-летний игрок перенесет артроскопическую операцию на левом колене и, как ожидается, пропустит несколько недель.

Стоит отметить, что Вуд не выходит на площадку уже больше месяца после того, как во время перерыва на Матч всех звезд у него опухло колено.

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В нынешнем сезоне Кристиан Вуд набирает в среднем 6,9 очка, 5,1 подбора и 1,0 передачи за матч. Лейкерс идут девятыми на Западе, в зоне плей-ин, имея баланс побед 37-32.

Напомним, что минувшей ночью Лейкерс на своем паркете обыграли Атланту. На ISPORT можно ознакомиться с результатами матчей прошедшего игрового дня в НБА.

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