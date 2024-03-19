Эдвардс травмировал Коллинза, забив через него мощнейший данк
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Миннесота на выезде обыграла Юту со счетом 114:104.
Лучшим игроком встречи стал защитник "волков" Энтони Эдвардс, набравший 32 очка, 7 подборов, 8 передач и 2 блок-шота. Он же стал автором самого огненного момента вечера.
В середине третьей четверти Тимбервулвз убежали в атаку, Эдвардс получил мяч и мощно забил сверху через бигмена Джаз Джона Коллинза, который пытался помешать Энт-Мену.
ANTHONY EDWARDS ELEVATES FOR THE EMPHATIC POSTER 😱— NBA (@NBA) March 19, 2024
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"Я думал, что не забью это, потому что я не был близок к кольцу, но каким-то образом Бог пожелал, чтобы я сделал это. У меня от этого мурашки по коже, потому что я всегда мечтал забить что-то такое через кого-нибудь", - сказал после матча Эдвардс.
Примечательно, что в этом моменте оба игрока получили повреждения.
Как сообщает ESPN, Эдвардс вывихнул палец левой руки, который влетел в скулу соперника. Во время последующего тайм-аута он помчался в раздевалку, где ему поставили палец на место, замотали его лентой и вернули в игру.
А вот Коллинз не смог продолжить матч. Его исключили из игры из-за подозрения на сотрясение мозга. Позже выяснилось, что это оказался лишь ушиб головы.
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