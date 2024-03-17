Филадельфия "довольна" восстановлением Эмбиида после операции на колене

Команда надеется, что Джоэл вернется до плей-офф, но, возможно, им придется начать постсезон с турнира плей-ин.

Бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид прошел повторное обследование у врачей, результаты которого обрадовали команду, сообщает ESPN.

О процессе восстановления баскетболиста после операции на левом колене перед игрой против Шарлотт (109:98) рассказал главный тренер 76-х Ник Нерс.

"Я думаю, что всегда есть этапы того, как эти вещи развиваются. Все хотят знать: "Ну, как долго это будет продолжаться?". И поэтому они дают широкий диапазон, потому что все лечатся по-разному", - сказал Нерс.

"Мы просто пытаемся принять все как есть, вылечить его и вернуть, когда он будет готов к игре".

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Нерс также выразил надежду, что Эмбиид успеет вернуться до старта плей-офф.

Напомним, что Джоэл Эмбиид порвал мениск в игре с Голден Стэйт 30 января. С тех пор он пропустил 21 матч, в которых Филадельфия победила лишь 8 раз. Из-за этого Сиксерс упали с третьего на седьмое место Восточной конференции.

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