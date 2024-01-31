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Баскетбол

Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт

Если травма окажется серьезной, из-за новых правил лидер Филадельфии не сможет претендовать на главную индивидуальную награду.
Сегодня, 10:12
Хаус, Эмбиид и Грин / Getty Images
Хаус, Эмбиид и Грин / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Голден Стэйт обыграл Филадельфию со счетом 119:107.

На последних минутах матча травму левого колена получил лидер Сиксерс Джоэл Эмбиид, сообщает The Athletic.

За четыре минуты до конца поединка Эмбиид упал на паркет, после чего на его ногу приземлился форвард Уорриорз Джонатан Куминга.

Эмбиид сразу же схватился за колено в видимой агонии, прежде чем покинуть площадку на своих двоих. В игру он не вернулся. За 30 минут, проведенных на паркете, 29-летний бигмен набрал 14 очков, 7 подборов и 2 передачи.

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"Очевидно, что на него упали, так что этой ночью или завтра ему сделают МРТ", - сказал после матча главный тренер Филадельфии Ник Нерс.

Стоит отметить, что из-за проблем с коленом Эмбиид пропустил предыдущие два матча: против Денвера (105:111) и Портленда (104:130).

Важно, что Джоэл может пропустить еще максимум четыре игры, прежде чем он потеряет возможность претендовать на награду самого ценного игрока по итогам регулярного сезона.

Напомним, что недавно возможность претендовать на сезонные награды потерял Кайри Ирвинг, чью судьбу может повторить Джоэл Эмбиид.

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