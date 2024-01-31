НБА: Атланта обыграла Лейкерс, 37 очков Карри принесли Голден Стэйт победу над Филадельфией

В ночь на среду, 31 января, прошло пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Атланта на своей площадке справилась с Лейкерс, которые остались без Энтони Дэвиса, Бостон удержал победу над Индианой, а Нью-Йорк даже без Джулиуса Рэндла не испытал проблем с Ютой.

Торонто сменил сценарий во второй половине игры с Чикаго в свою пользу, а Голден Стэйт достаточно легко обыграл Филадельфию, в состав которой вернулся Джоэл Эмбиид.

Атланта - Лейкерс 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34)

Статистика игроков - ТОП-3:

Остин Ривз (ЛАЛ) - 28 очков, 6 передач, 2 перехвата

Трэй Янг (Атланта) - 26 очков, 2 подбора, 13 передач

Деджонте Мюррей (Атланта) - 24 очка, 4 подбора, 9 передач, 2 перехвата

Бостон - Индиана 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:21)

Статистика игроков - ТОП-3:

Джейсон Тейтум (Бостон) - 30 очков, 7 подборов, 7 передач, 2 блок-шота

Аарон Несмит (Индиана) - 26 очков, 12 подборов, 7 передач

Джейлен Браун (Бостон) - 25 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата

Нью-Йорк - Юта 118:103 (29:22, 28:27, 36:24, 25:30)

Статистика игроков - ТОП-3:

Донте ДиВинченцо (Никс) - 33 очка, 5 подборов, 4 передачи, 4 перехвата

Джейлен Брансон (Никс) - 29 очков, 3 подбора, 9 передач

Коллин Секстон (Юта) - 22 очка, 3 подбора, 7 передач

Чикаго - Торонто 107:118 (31:27, 32:26, 26:37, 18:28)

Статистика игроков - ТОП-3:

ДеМар ДеРозан (Чикаго) - 25 очков, 2 подбора, 5 передач, 4 блок-шота, 3 перехвата

Гэри Трэнт (Торонто) - 24 очка, 5 подборов, 1 передача

Айо Досунму (Чикаго) - 21 очко, 5 подборов, 2 передачи

Голден Стэйт - Филадельфия 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30)

Статистика игроков - ТОП-3:

Стеф Карри (ГСУ) - 37 очков, 8 подборов, 7 передач

Тобайас Харрис (76-ые) - 26 очков, 10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата

Джонатан Куминга (ГСУ) - 26 очков, 7 подборов, 2 передачи, 3 перехвата

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