В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Новичок Филадельфии Ви Джей Еджкомб провел первый в карьере поединок в рамках регулярного чемпионата НБА.

В поединке против Бостона свингмен сумел набрать 34 очка, выполнив 26 бросков с игры (13/26, 5/13 триочковые, 3/6 штрафные).

Это самый большой показатель в дебютных матчах новичков в НБА с 1959 года, когда легендарный Вилт Чемберлен стартовал в Лиге с 43 баллов.

Также Эджкомб побил рекорд Филадельфии Сиксерс, который принадлежал Аллену Айверсону, в своем дебютном матче в Лиге набравшему 30 баллов.

Отметим, что начиная с 2000-го года ни один новичок не набирал в первом же матче больше 30 баллов. На ISPORT доступны результаты сегодняшнего игрового дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!