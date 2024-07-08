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Баскетбол

Джордж: Я не хотел уходить из Клипперс, но их предложения по контракту были унизительными

PG13 рассказал о причинах своего ухода из Лос-Анджелеса, в котором он хотел завершить карьеру.
Вчера, 23:40
Пол Джордж / Getty Images
Пол Джордж / Getty Images

После пяти лет в составе Клипперс Пол Джордж отказался от опции игрока на сезон-2024/25, вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с Филадельфией.

Во время своего подкаста "Podcast P with Paul George" 34-летний форвард признался, что он не планировал уходить. Но предложения "парусников" для него казались неуважительными.

"Я никогда не хотел покидать Лос-Анджелес. Лос-Анджелес — мой дом, именно здесь я хотел завершить карьеру", - цитирует игрока BasketNews.

"Первое предложение, по моему мнению, было довольно неуважительным. Оно было рассчитано на 60 миллионов на два года. Время шло, они поднимали предложение по чуть-чуть. Было предложение на где-то на 44-45 миллионов в год. Тем не менее, я казал "Нет".

"Затем я услышал, какой контракт они собираются дать Каваю. Я захотел получить то же самое. Меня это устраивало, но мне все равно давали меньше".

Далее Джордж сказал, что он просил контракт на три года и 150 миллионов с опцией заблокировать его обмен. Когда команда отказалась, он попросил контракт на четыре года и 220 миллионов. Но и этого он не получил.

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В итоге Пол Джордж подписал с Филадельфией контракт на четыре года и 212 миллионов. Кавай Леонард продлил с Клипперс соглашение на три года и 153 миллиона.

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