Шестой игрок в сезоне сыграл 50-очковый матч в НБА

Тайриз Макси принес победу Филадельфии.
21 ноября, 07:22       Автор: Василий Войтюк
Тайриз Макси / Getty Images
Тайриз Макси / Getty Images

Защитник Филадельфии Тайриз Макси провел шикарный поединок регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс (123:114, ОТ).

Разыгрывающий провел на паркете почти 47 минут игрового времени, за которые успел исполнить 30 бросков с игры (18 точных), из которых 15 были из-за дуги (6 точных).

Также у Макси было 12 точных штрафных из 14 попыток, что в сумме принесло игроку 54 очка - лучший результат карьеры. 

Тайриз стал шестым игроком в нынешнем сезоне, которому удалось преодолеть планку в 50 набранных баллов. До него подобным отметились Аарон Гордон (Денвер, 50), Шей Гилджес-Александер (Оклахома, 55), Остин Ривз (Лейкерс, 51), Лаури Марканен (Юта, 51) и Никола Йокич (Денвер, 55).

