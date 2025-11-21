Шестой игрок в сезоне сыграл 50-очковый матч в НБА

Защитник Филадельфии Тайриз Макси провел шикарный поединок регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс (123:114, ОТ).

Разыгрывающий провел на паркете почти 47 минут игрового времени, за которые успел исполнить 30 бросков с игры (18 точных), из которых 15 были из-за дуги (6 точных).

Также у Макси было 12 точных штрафных из 14 попыток, что в сумме принесло игроку 54 очка - лучший результат карьеры.

Тайриз стал шестым игроком в нынешнем сезоне, которому удалось преодолеть планку в 50 набранных баллов. До него подобным отметились Аарон Гордон (Денвер, 50), Шей Гилджес-Александер (Оклахома, 55), Остин Ривз (Лейкерс, 51), Лаури Марканен (Юта, 51) и Никола Йокич (Денвер, 55).

