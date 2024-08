Неожиданная звезда Франции на Олимпиаде-2024 подписала контракт с Филадельфией

Серебряный призер прошедшей Олимпиады-2024 в составе сборной Франции Гершон Ябуселе снова будет выступать в НБА.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, 28-летний форвард подписал контракт с Филадельфией.

Стороны заключили однолетнее минимальное соглашение, согласно которому игрок заработает 2,1 миллиона долларов.

Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe