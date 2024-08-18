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Баскетбол

Неожиданная звезда Франции на Олимпиаде-2024 подписала контракт с Филадельфией

Гершон Ябуселе возвращается в НБА.
Сегодня, 20:20
Гершон Ябуселе / Getty Images
Гершон Ябуселе / Getty Images

Серебряный призер прошедшей Олимпиады-2024 в составе сборной Франции Гершон Ябуселе снова будет выступать в НБА.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, 28-летний форвард подписал контракт с Филадельфией.

Стороны заключили однолетнее минимальное соглашение, согласно которому игрок заработает 2,1 миллиона долларов.

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Ябуселе имел действующий контракт с Реалом. В соглашении было прописано условие, что любой клуб может выкупить баскетболиста за 2,5 миллиона.

По информации зарубежных СМИ, Сиксерс заплатили "бланкос" 800 тысяч, а оставшиеся 1,7 миллиона Ябуселе заплатил из своего кармана.

Ранее свой интерес в игроке проявлял Кливленд, но организацию отпугнула сумма отступных.

На Олимпиаде в Париже Гершон Ябуселе принял участие во всех шести матчах, в которых он набирал в среднем 14,0 очка, 3,3 подбора и 1,0 передачи.

Напомним, что Ябуселе на протяжении двух сезонов представлял Бостон Селтикс, которые выбрали его на драфте 2016 года, после чего он вернулся в Европу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс

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