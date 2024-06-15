Эмбиид готовится к Олимпиаде-2024, пропустив большую часть сезона из-за проблем с коленом

У баскетболиста все в порядке, он с детства мечтает о том, чтобы выступить на Олимпийских играх.

Звездный бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид рассказал о своих планах выступить на Олимпиаде-2024.

Эмбиид пропустил большую часть регулярного сезона из-за травмы колена. При этом его участие в плей-офф не уберегло Сиксерс от вылета из первого раунда от Нью-Йорка.

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Но сейчас он полностью сконцентрирован на выступлении в составе сборной США на Олимпийских играх.

"У меня все замечательно. Просто готовлюсь к Олимпиаде. Для меня это будет большим событием, потому что я мечтал об этом с детства", - цитирует Эмбиида ESPN.

Напомним, что Джоэл Эмбиид выбирал между США, Францией и Камеруном в качестве страны, которую он будет представлять на международном уровне.

В итоге 30-летний баскетболист сделал свой выбор в пользу американской команды, чем вызвал гнев во Франции, которая будет принимать Олимпиаду-2024.

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