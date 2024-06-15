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Баскетбол

Томпсон отписался от Голден Стэйт в соцсетях и удалил посты, связанные с клубом

Все намекает на то, что "снайпер" все же завершит свою историю с "воинами".
Сегодня, 19:37
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Свингмен Голден Стэйт Клэй Томпсон отписался от аккаунта команды в Instagram, сообщает BasketNews.

По информации источника, 34-летний баскетболист также удалил посты, связанные с "воинами", включая контент с чемпионством Уорриорз в 2022 году.

https://www.instagram.com/klaythompson/
https://www.instagram.com/klaythompson/

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"Помимо поста в честь покойного тренера Деяна Милоевича, последняя фотография Томпсона в форме Уорриорз сделана в апреле 2022 года", — написал журналист Гейб Леман.

Клэй Томпсон был задрафтован Голден Стэйт под 11-м пиком в 2011 году. Вместе с Уорриорз он четыре раза становился чемпионом НБА, будучи при этом одним из лучших "снайперов" в истории лиги.

Напомним что ранее стало известно о намерении Клэя Томпсона выйти на рынок свободных агентов в это межсезонье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

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