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Баскетбол

Бронни Джеймс провел тренировку с Лейкерс

У "озерников" есть два пика, под которыми они могут выбрать сына "Короля" на драфте 2024 года.
Вчера, 16:11
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

Проспект предстоящего драфта НБА Бронни Джеймс, сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса, провел тренировку с Лос-Анджелесом, сообщает BasketNews со ссылкой на журналиста Los Angeles Times Дэна Войке.

"Бронни Джеймс тренировался с Лейкерс в четверг. Его атлетизм, оборонительный потенциал и броски во время драфт-комбайна в Чикаго заинтересовали Лос-Анджелес", — заявил инсайдер.

Стоит отметить, что на драфте, который пройдет 26 и 27 июня, "озерники" будут выбирать под 17-м и 56-м номерами.

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Помимо таланта Бронни, у Лейкерс есть стратегическая мотивация выбрать 19-летнего защитника - это может повысить их шансы продлить контракт с ЛеБроном, у которого есть возможность стать свободным агентом в это межсезонье.

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