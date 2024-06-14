Проспекта будущего драфта НБА оправдали в деле по изнасилованию

Баскетболист не попадет в тюрьму и не лишится своей карьеры, которая только начинается.

Присяжные в Канзасе признали Терренса Шеннона-младшего невиновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах после недельного судебного разбирательства, сообщает ESPN.

Шеннон был арестован в декабре за предполагаемый инцидент, который произошел в сентябре в баре в Лоуренсе, штат Канзас.

Девушка заявила, что он притянул ее к себе и проник пальцами во влагалище вскоре после их встречи. Баскетболист отрицал обвинения, а свидетели во время суда заявили, что никогда не видели, чтобы он приближался к этой девушке.

После инцидента девушка нашла фотографию игрока Университета Иллинойс в списке команды в Интернете и обратилась в полицию.

После ареста Шеннон был отстранен от игры за университет, который начал собственное расследование. Он пропустил шесть игр, но затем смог вернуться на площадку, чтобы повести команду в Мартовское безумие.

Источник: Getty Images

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Впоследствии университет прекратил расследование, сославшись на отсутствие доказательств.

Спортивный директор Иллинойс Файтинг Иллини Джош Уитмен поддержал это решение, заявив, что приговор стал "огромным вздохом облегчения" для него и других близких Шеннона.

На прошлой неделе его адвокаты подали ходатайство об использовании видеодоказательств в подтверждение возможности ошибочной идентификации личности.

Однако Шеннон полагался на свидетелей и других людей, которые были в баре той ночью, в том числе на игроков Университета Канзаса Хантера Дикинсона и Кевина Маккаллара-младшего.

В своих заключительных заявлениях его адвокаты заявили, что ДНК Шеннона не была обнаружена на теле девушки после того, как ее осмотрели в местной больнице той ночью.

Они также раскритиковали расследование, которое указало на баскетболиста как на подозреваемого по этому делу.

До ареста прогнозировалось, что 23-летний проспект уйдет в ТОП-25 первого раунда будущего драфта НБА. По словам его адвоката, Терренс посетит несколько тренировок команд в рамках подготовки к драфту.

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