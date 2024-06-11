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Баскетбол

Томпсон выйдет на рынок свободных агентов

Три участника нынешнего постсезона претендуют на четырехкратного чемпиона НБА.
11 июня, 15:30
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Свингмен Голден Стэйт Уорриорз Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на инсайдера Шона Девени.

Ожидается, что Орландо, Оклахома и Филадельфия сделают 34-летнему баскетболисту заманчивые предложения, когда тот станет свободным агентом.

"Воины" долгое время пытаются договориться с Томпсоном о продлении контракта, однако мнения сторон расходятся в сумме зарплаты.

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Теперь же, по информации источника, предложения от команд со свободным местом под потолком зарплат минимизируют шансы Уорриорз сохранить Томпсона в своем составе.

В прошедшем регулярном сезоне Клэй Томпсон принял участие в 77 матчах, в которых набирал в среднем 17,9 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи при реализации 43,2% бросков с игры и 38,7% бросков с дальней дистанции (худшие показатели в карьере).

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