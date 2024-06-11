Три участника нынешнего постсезона претендуют на четырехкратного чемпиона НБА.

Свингмен Голден Стэйт Уорриорз Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на инсайдера Шона Девени.

Ожидается, что Орландо, Оклахома и Филадельфия сделают 34-летнему баскетболисту заманчивые предложения, когда тот станет свободным агентом.

"Воины" долгое время пытаются договориться с Томпсоном о продлении контракта, однако мнения сторон расходятся в сумме зарплаты.

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Теперь же, по информации источника, предложения от команд со свободным местом под потолком зарплат минимизируют шансы Уорриорз сохранить Томпсона в своем составе.

В прошедшем регулярном сезоне Клэй Томпсон принял участие в 77 матчах, в которых набирал в среднем 17,9 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи при реализации 43,2% бросков с игры и 38,7% бросков с дальней дистанции (худшие показатели в карьере).

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