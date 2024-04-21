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Баскетбол

Бывший игрок сборной Франции предложил не пускать Эмбиида в Париж на Олимпиаду-2024

Все из-за обещания звезды Филадельфии французскому президенту, которое он не сдержал.
Сегодня, 21:21
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

По ходу нынешнего сезона звездный центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид выбирал, за какую сборную он будет выступать, имея предложения от Камеруна, Франции и США. В итоге он выбрал американскую команду.

Недавно французские СМИ опубликовали письмо, в котором 30-летний баскетболист пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что он будет выступать за "трехцветных".

Так как Эмбиид не сдержал свое обещание, бывший игрок французской сборной Фредерик Вайс предложил местным властям не пускать Джоэля в Париж на предстояющую Олимпиаду-2024.

"Меня не волнуют оправдания Джоэла Эмбиида, они ничего не стоят, поскольку его слово ничего не стоит. Напротив, он должен потерять гражданство, ему следует запретить въезд на территорию Франции, он не будет участвовать в Олимпийских играх", — цитирует Вайса BasketNews.

"Он приедет в составе команды США, но в аэропорту ему скажут: "Тебя не пускают в страну, ты отправляетесь домой. Ты камерунец, ты американец, но ты не француз, уходи".

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Напомним, что Джоэл Эмбиид попал в заявку сборной США на Олимпиаду 2024 года. Команда под руководством Стива Керра постарается реабилитироваться за провал на чемпионате мира-2023.

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