Заруба Клипперс и Далласа, трагедии Майами и Нового Орлеана, проблемный Милуоки: анонс плей-офф НБА. Часть 2

Мы продолжаем рассматривать серии первого раунда плей-офф НБА, который только стартовал.

Ранее ISPORT представил анонс первой половины пар, в которых обсуждалось, почему у Лейкерс все еще нет шансов против действующего чемпиона в лице Денвера, что спасет Филадельфию в серии с Нью-Йорком, почему у Кливленда будут проблемы с Орландо, а также огненные матчи Миннесоты и Финикса.

В этот раз мы расскажем о повторении финала Восточной конференции, жгучем противостоянии Клипперс и Далласа, претензиях молодой Оклахомы на титул и трудностях Милуоки.

Бостон – Майами

Еще перед стартом регулярного сезона Бостон Селтикс считались одними из фаворитов на победу в чемпионате. Изначально по котировкам лидером был Денвер, однако последующие результаты действующего чемпиона поубавили уверенности в их способности защитить титул.

Сложно точно определить, стала ли команда Джо Маззуллы сильнее или слабее. С одной стороны, она одержала на семь побед больше, чем годом ранее (64 против 57). С другой же все отмечают неожиданную неспособность "кельтов" закрывать, казалось бы, уже победные матчи. В этом году они слишком часто сливали двузначное преимущество.

Точно можно сказать, что уход Маркуса Смарта и Роберта Уильямса III не повлиял на оборону в негативном плане – появление Джру Холидея перекрыло эти потери: Бостон пропустил меньше очков (8957 против 9136). Зато с приходом Кристапса Порзингиса улучшилась вариативность в атаке (9887 против 9589).

Источник: Getty Images

Скамейка Бостона тоже оставляет хорошее впечатление. Пэйтон Притчард, Сэм Хаузер и Эл Хорфорд, которого убрали из стартовой пятерки, успешно подменяют лидеров, когда Маззулла предоставляет им отдых. А вот на частое использование на площадке Святослава Михайлюка надеяться не приходится.

Сумев со второй попытки преодолеть плей-ин, Майами попал на самого сложного соперника, еще и потеряв при этом своего лучшего игрока.

Год назад Джимми Батлер вытащил для коллектива из Флориды серию с "кельтами" в семи матчах. Но это было тогда, сейчас же ситуация не предвещает для Хит ничего хорошего.

В игре с Филадельфией Джимбо повредил боковые связки колена, из-за чего, по информации инсайдеров, пропустит несколько недель. Понятно, что Майами будет форсировать его возвращение, да и сам баскетболист захочет как можно скорее вернуться на площадку, но к тому моменту серия может уже закончиться.

Источник: Getty Images

В связи с этим надежда фанатов Хит и хейтеров Бостона ляжет на плечи Тайлера Хирро и Бэма Адебайо. Они уже сумели преодолеть барьер в виде Чикаго в плей-ин, да и Хайме Хакес-младший им здорово помог, набрав 21 очко. К тому же опытный Кевин Лав должен подкреплять уверенность в том, что серия не закончится свипом.

Также радует, что в регулярке Данкан Робинсон вспомнил, за что он получает почти 20 миллионов долларов в год. Да и замена Кайла Лаури на Терри Розира пока что себя оправдывает. Как они себя проявят в боевых условиях, покажет время.

Эрик Споэльстра не раз доказывал, что он способен делать невозможные вещи со своей командой. Но кажется, что в этот раз он попал едва ли не в самую трудную для себя ситуацию.

Прогноз: Майами может навязать Бостону борьбу, но при условии возвращения Батлера. Без него команда обречена. Проход Бостона в пяти матчах.

Клипперс – Даллас

Противостояние Клипперс и Далалсат стало в некотором роде классикой последних лет. Все благодаря Луке Дончичу и тем баскетболистам, которых в Лос-Анджелесе уже нет.

Для «парусников» этот постсезон станет определяющим. Если команда не станет чемпионом, велика вероятность того, что ее ждет перестройка, а первоначальный дуэт Кавая Леонарда и Пола Джорджа распадется.

ЛАК уже продлили "Клешню", а вот с PG13 вопрос о новом контракте остается открытым. Он вполне может отказаться от опции игрока на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов в поисках лучшего места для борьбы за "гайку".

Источник: Getty Images

Для Клипперс всегда главной проблемой были травмы звезд. То Кавай, то Джордж, то они оба вылетали в самый неподходящий момент, из-за чего организация все никак не подарит Стиву Балмеру долгожданный кубок Ларри О’Брайена. Теперь же у них есть еще и Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук. Команда ветеранов идет за чемпионством – сколько раз подобная идея проваливалась?

У команды заметный дисбаланс: по нападению она четвертая в НБА (117,9), а вот по обороне лишь 16-я (114,6).

С появлением в команде Хардена полностью остановился в развитии Терренс Мэнн, за которого так держался фронт-офис в переговорах по обмену. Ему уже 27 лет, а он набирает 8,8 очка за 25 минут на площадке, имея при этом 1,6 передачи и 3,4 подбора. Остальные игроки на скамейке также не впечатляют.

Даллас же уступает, хоть и не сильно, как в атаке (8-е место, 117,0 очка), так и в обороне (18-е место, 114,9 очка).

Однако то, в какой сумасшедшей форме находятся Лука Дончич и Кайри Ирвинг должно, как минимум, заставить тренерский штаб Клипперс задаться вопросом: "А как нам их остановить?". Потому что остановить дуэт, который набирает 59,5 очка в среднем за матч, невероятно сложно.

Источник: Getty Images

Если судить по цифрам, то словенец должен забирать награду MVP, однако у голосующих может быть иное мнение. Конечно, для Луки это будет признанием его превосходства и доказательством того, что с кальяном и пивом можно неплохо так играть в баскетбол. Но для него определенно приоритет – чемпионство.

И хотя владелец Маверикс Марк Кьюбан сказал, что уже сейчас Лука-Мэджик лучше, чем когда-либо был Дирк Новицки, все мы понимаем, что для того, чтобы это было правдой, Дончич должен привезти в Даллас второе для клуба чемпионство.

Ирвинг в свою очередь, похоже, просто наслаждается баскетболом. Он наконец попал в среду, где его не травят за все подряд, где ему дают спокойно играть и приносить пользу. Кьюбан не раз выражал свою любовь к Кайри и вряд ли он лукавил – в Далласе Ирвинг снова выглядит счастливым, что хорошо отображается на его выступлениях.

У Мавс чуть более полезная скамейка, где отлично проявил себя новичок Дерек Лайвли. Но как же в команду зашел Дэниэл Гэффорд, которого выменяли из Вашингтона в дедлайне. По многим показателям и по мнению многих экспертов это оказался самый полезный и в принципе лучший трейд того дедлайна.

Источник: Getty Images

Даллас заметно чаще кидает из-за дуги (39,5 против 33,2), но вот с реализацией беда (36,9% против 38,1%). Ситуация повторяется и с бросками с игры, где, делая на три броска больше (89,7 против 86,7), техасцы имеют хуже реализацию (48,1% против 48,9%). Это может стать больной темой для команды Джейсона Кидда, ведь временами Дончич заигрывается и совершает броски, которые очень редко залетают.

Прогноз: Клипперс и Даллас организуют настоящую классику постсезона на семь матчей, в которой оборона Лос-Анджелеса возьмет верх.

Милуоки – Индиана

Чемпион НБА 2021 года проводит очень неоднозначный сезон, которому предшествовал, как оказалось, не самый понятный обмен.

Не поймите неправильно, Дэмиан Лиллард усилит любую команду. И понятно, чем руководствовались "олени", когда договаривались об этом трейде. На бумаге все выглядело отлично, но на деле…

Между Дэймом и Яннисом Адетокумбо не видна химия, сам защитник не раз признавался, что не чувствует себя счастливым в Милуоки. И все это на фоне тренерской перестановки.

Источник: Getty Images

Эдриан Гриффин достаточно неплохо справлялся в свой первый сезон самостоятельной работы во главе команды НБА. Но руководство Бакс почему-то решило заменить его на Дока "Камон, гайз, летс гоу" Риверса. На первом отрезке сезона после назначения Риверса команда шла с отрицательным балансом. Да, тренер сумел исправить эту ситуацию, но проблема с выездными играми никуда не делась.

Индиана стала своего рода сюрпризом в начале сезона. Команда под руководством Рика Карлайла дошла до финала первого в истории внутрисезонного турнира, где уступила лишь Лейкерс, а игра Тайриза Халибертона вызывала восторг. Вот только небольшая травма его подкосила.

Источник: Getty Images

После того, как в дедлайн обменов Пэйсерс расстались с Брюсом Брауном и Бадди Хилдом, более важную роль начал отыгрывать Бенедикт Матурин. Но, к сожалению, из-за операции на плече защитник своей команде в этом сезоне больше не поможет. А ведь он был четвертым самым результативным игроком в составе.

Очень кстати пришелся Паскаль Сиакам, который после своего обмена из Торонто захватил звание лучшего скорера Пэйсерс (21,3). Стоит отметить, что Индиана стала единственной командой лиги, которая преодолела рубеж в 10 000 очков за регулярку (10 110) – другие же остались в этих пределах.

Однако больным местом для Индианы остается ее оборона - 26-е место в лиге не имеет шансов против шестого нападения. В серии регулярного сезона Пэйсерс выиграли 4-1, включая победу в рамках внутрисезонного турнира, но плей-офф это совсем другой мир.

Прогноз: несмотря на все свои проблемы Милуоки победит в шести матчах за счет ужасной игры Индианы в защите.

Оклахома – Новый Орлеан

То, что сделал Марк Дэйно с Оклахомой, заслуживает самых высоких комплиментов. Еще в прошлом сезоне Тандер удивили, выкинув за борт плей-ин Даллас, который в концовке регулярки провалился. Однако после победы над Новым Орлеаном в первой игре, ОКС не справились с Миннесотой в матче за восьмой посев.

Уже тогда было понятно, что у команды есть потенциал для борьбы за плей-офф, но никто не ожидал, что Шай и компания в итоге выиграют весь Запад. Еще и играя в таком стиле.

На итоговый результат регулярки, несомненно, повлиял Чет Холмгрен, пропустивший весь прошлый год из-за травмы. Вернувшись на паркет, он создал шикарный дуэт с ШГА.

Источник: Getty Images

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Хотя некоторые даже указывают на то, что это не дуэт, а трио, ведь нельзя упускать из виду Джейлена Уильямса. И не зря – 23-летний свингмен прекрасно дополняет своих напарников, а когда Шай отдыхает, Джейлен успешно заменяет его в качестве разыгрывающего.

Но то, что делает на площадке Гилджес-Александер… Есть ощущение, что где-то в Лос-Анджелесе жалеют о состоявшемся обмене на Пола Джорджа. Особенно если учитывать весь пакет активов, который отдали за PG13.

Шай настолько в порядке, что он ведет борьбу с Николой Йокичем и Лукой Дончичем за звание Самого ценного игрока регулярного сезона. Причем в последнее время о его возможной победе говорят все чаще и чаще. Беря во внимание его влияние на игру, никто не будет против такого исхода.

Источник: Getty Images

Новый Орлеан был в одном шаге от того, чтобы обыграть Лейкерс в первом матче плей-ин, но, как и в случае с Майами, им сильно помешала травма главной звезды.

Вообще ситуация, в которой оказались "пеликаны" максимально похожа на ситуацию, в которой оказались Хит и вряд ли стоит ожидать какого-то другого исхода.

Зайон Уильямсон и так провел наибольшее количество матчей за один сезон в своей карьере НБА (70 игр). Вполне возможно, что матч против Лос-Анджелеса стал для него последним в этом сезоне.

Источник: Getty Images

Первый пик драфта 2019 года травмировал подколенное сухожилие и его состояние будет оценено через несколько недель. Сценарий Зайона тот же, что и у Батлера: форсированное восстановление под угрозу рецидива. Стоит ли так рисковать игроком, если тебе предстоит играть против лидера Запада?

Конечно, у Нового Орлеана есть Брэндон Ингрэм, Си Джей МакКоллум и Йонас Валанчюнас. Но хватит ли их усилий, чтобы на равных противостоять одной из самых сбалансированных команд лиги, которая почувствовала вкус побед? Сомнительно.

Прогноз: отсутствие Зайона не оставляет надежд на второй раунд - победа Оклахомы в пяти матчах.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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