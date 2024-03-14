Гилджес-Александер и Холмгрен: уникальное сочетание Оклахомы, ведущее к истории

Становление Оклахомы из аутсайдера в одного из лидеров Запада и всей НБА не произошло спонтанно. Это стало результатом грамотной политики и решений фронт-офиса организации во главе с Сэмом Прести.

Однажды Тандер сумели собрать невероятную команду с молодыми звездами, которые дошли до Финала НБА. Сейчас эта история может, как минимум, повториться.

Нынешняя Оклахома строится вокруг трех молодых талантов. И если про Джейлена Уильямса говорят не так много, то о Шае Гилджес-Александере и Чете Холмгрене слышали все. Это сочетание игроков обещает подарить болельщикам нечто интересное и увлекательное.

Журналист The Athletic Энтони Слейтер, который ранее специализировался по ОКС, выделил уникальность сочетания Шая и Чета, которое может стать историческим. ISPORT представляет адаптацию его текста.

Предыстория. Сезон-2022/23. Плей-ин

Одиннадцать месяцев назад Оклахома готовилась к игре турнира плей-ин против Нового Орлеана. Тандер вошли туда в качестве десятой команды Запада.

У них была дневная тренировка, которую Джейлен Уильямс, их формирующийся винг, оценил в 50% обычной интенсивности.

Но половинная скорость быстро сменилась полным газом. Медицинская бригада только что разрешила Чету Холмгрену приступить к контактным тренировкам. После того, как он пропустил весь свой первый профессиональный сезон из-за травмы стопы, это был его самый близкий вкус баскетбола НБА.

"У него была сумасшедшая энергия", — сказал Уильямс.

На Холмгрена были возложены "обязанности" Брэндона Ингрэма. Игрокам стартового состава сказали играть в защите с Холмгреном так, как они собираются действовать против Ингрэма.

Холмгрену же было приказано действовать как одному из самых результативных форвардов лиги: искать агрессивные броски, выполнять сложные броски с ведения со средней дистанции, получать мяч и сразу же бросать.

"На самом деле он доставил нам много проблем. Эта здорово помогло нам подготовиться к встрече с Брэндоном", - сказал Уильямс.

Чет Холмгрен и Джейлен Уильямс

Возможно, для Уильямса это было меньшей неожиданностью, чем для кого-либо еще. В колледже он дважды встречался с Холмгреном. Они были знакомы.

Но это не относится к такому ветерану, как Лугенц Дорт, который не видел Холмгрена вживую и не тратил много времени на размышления о том, что может сделать едва восстановившийся от травмы незнакомец.

"То, что он делал против нас... Мы подумали: "Черт!", — засмеялся Дорт. "Он сделал несколько сложных бросков. Я такой: "Чувааак! Да. Это поможет нам". Мы как бы увидели это видение".

"На самом деле это действительно хорошая отметка во времени (в истории ОКС от Дорта)", - сказал Джейлен.

"С тех пор мы знали, что он настроен серьезно".

Эта тренировка является косвенным микромиром нынешних Тандер. На первом уровне они демонстрируют чрезвычайную внутреннюю сосредоточенность на настоящем: подготовка к Пеликанс, подготовка к следующему противнику, подготовка к плей-офф.

Сейчас Оклахома борется за первое место Западной конференции и питает законные надежды на длительный и успешный плей-офф.

Но есть также естественное чувство волнения по поводу того, что из себя представляет эта команда в более широкой картине, когда в будущем звездные игроки будут прогрессировать, а организация будет дополнять их молодыми проспектами за счет своей фуры драфт-пиков, которых хватит на десятилетие вперед.

Редчайшая комбинация топового MVP и топового ROY

Возможно, ничто так ясно не отображает реальность комбо, как историческая редкость комбо-сезона Холмгрена и Шая Гилджеса-Александера.

Холмгрен, очевидно, участвует в парной гонке за звание Новичка года (Rookie of the Year - ROY) вместе с Виктором Вембаньямой. Тем временем Гилджес-Александер позиционирует себя как наиболее очевидную альтернативу Николе Йокичу в звании MVP. В настоящее время ШГА идет вторым в котировках букмекеров.

Если у вас в команде есть MVP, вы, как правило, контендер. Если у вас есть ROY, ваши будущие акции обычно резко растут. А как насчет того и другого одновременно? Такое происходит крайне редко.

Чет Холмгрен и Шай Гилджес-Александер

В сезоне-2001/02 Нью-Джерси Нетс были последней командой, чьи игроки вошли в ТОП-2 по результатам голосования как за MVP, так и за Новичка года.

Джейсон Кидд занял второе место после Тима Данкана в звании MVP. Ричард Джефферсон занял второе место после Пау Газоля в номинации Новичок года. Эта команда Нетс вышла в финал НБА и проиграла Лос-Анджелес Лейкерс.

В истории НБА было лишь восемь случаев, когда дуэт одной команды финишировал в ТОП-2 голосования за MVP и ROY. У Гилджес-Александера и Холмгрена есть все шансы и качества, чтобы оформить девятый случай.

ШГА меняет менталитет

Дорт участвует в этом путешествии Гилджес-Александера с самого начала своего пребывания в Оклахома-Сити. Они близкие друзья. Он видел, как Шай впитывал знания от Криса Пола и Денниса Шредера в их единственный сезон рядом с СР3.

Он наблюдал, как Шай превратился в лидера по мере перестройки Тандер. Затем он увидел, как стандарты Гилджес-Александера выросли, поскольку ОКС быстро вернулись к актуальности.

"Я помню, как Донована Митчелла обменяли в Кливленд (летом 2022 года)", — сказал Дорт. "Шай сказал: "О, да, еще одна звезда с Запада".

Этот комментарий запомнился Дорту.

Лу Дорт

"Когда он сказал это, я подумал: "Ого. Сейчас это его цель. Вот какой у него сейчас менталитет. Для меня как одноклубника видеть это было настоящим безумием. То, как он подошел к тому сезону, когда он впервые попал на Матч всех звезд, было безумием", - сказал Лугенц.

Недавно Гилджес-Александер достиг важной вехи в истории франшизы в игре против Индианы Пэйсерс, что вызвало некоторый ажиотаж среди местных жителей. Он набрал 30 очков 48-й раз в этом сезоне. Он превзошел рекорд Кевина Дюранта (47 игр с 30+ очков за один сезон).

"Кев за свою карьеру добился потрясающих успехов. Чтобы тебя упоминали в таких разговорах – это благословение", - признался Шай.

В этом сезоне Гилджес-Александр набирает в среднем 31,1 очка за игру. На самом деле это немного меньше, чем его 31,4 очка за игру в прошлом сезоне. Но его процент попаданий с игры увеличился с 51% до 54,6%. Его трехочковые выросли с 34,5% до 38,5%. С линии штрафных он реализует 88,2%.

Его процент тру-шутинга (расширенная статистика, которая измеряет эффективность игрока при броске мяча), а именно 64,5%, - просто потрясающий для часто используемого скорера на периметре. У Энтони Эдвардса этот показатель, например, составляет 57,8%, у Джейсона Тейтума — 60,4%, у Стефа Карри — 61,8%, у Луки Дончича – 62,4%.

И Дорт, и Уильямс отметили оборонительную сосредоточенность Гилджес-Александера. Он лидирует в НБА по перехватам (133). У Тандер четвертая лучшая защита в лиге.

"Всякий раз, когда я играю в обороне против кого-то и слышу, как он говорит о подстраховке, я знаю, что если это будет смена, он отзащищается и остановит соперника", — сказал Дорт.

Шай Гилджес-Александер и Лу Дорт

Прогресс Шая и его борьба с Йокичем

Уильямс провел с Гилджес-Александером всего два сезона, два его лучших сезона в карьере.

В этом сезоне он почувствовал больше доверия со стороны Шая, который чаще готов отдавать ему мяч и позволять действовать по своей инициативе, что, по словам Уильямса, оказывает постепенное влияние на общий поток и результативность атаки.

Уильямс предчувствовал предстоящий скачок ШГА прошлым летом. Он поехал в Торонто после того, как его позвали на тренировку с Шаем. Он сделал это снова перед этим сезоном.

"Все было совсем по-другому, начиная с атаки. Он был в другом режиме".

Сложнее?

"Да. Он проходит через многое. Есть команда людей, которые обороняются против него, они знают, над чем он работает, и пытаются остановить его. Но он все равно умудряется это сделать", - дополнил Джейлен.

Самый чистый путь Гилджес-Александера к тому, чтобы превзойти Йокича и стать MVP, будет в графе побед. Его статистические аргументы убедительны. До их противостояния в плей-офф невозможно доказать, что он находится, как минимум, на уровне Йокича. Но в настоящее время Тандер ничем не уступают Наггетс.

Оклахома выиграла серию регулярки у Денвера со счетом 3-1. Гилджес-Александер набрал 40 и 34 очка в двух последних победах над Наггетс.

Если им удастся существенно оторваться и занять первое место по итогам регулярного сезона, это станет большим плюсом в ​​копилку Гилджес-Александера. Скорее всего, ему это понадобится. Йокич все еще остается небольшим фаворитом в голосовании.

Никола Йокич и Шай Гилджес-Александер

Холмгрен vs Вембаньяма

Холмгрену предстоит более сложный путь.

По сути, он гарантировал себе место в ТОП-2 ROY, но впечатляющие показатели Вембаньямы и вирусные ролики с яркими моментами подтолкнули Виктора к статусу главного фаворита, особенно для награды, где избиратели исторически считали победы команды менее необходимым фактором.

Но командный случай не следует игнорировать. Холмгрен – единственный защитник кольца в ТОП-5 лучшей обороне лиги и третий самый эффективный скорер в третьем лучшем нападении лиги.

В среднем он набирает 16,8 очка при 53,5% с игры и 38,8% трехочковых. Он сыграл во всех 65 играх и в общей сложности сделал 166 блок-шотов. Холмгрен и Вембаньяма могут стать первыми новичками после Тима Данкана в 1998 году, сделавшими 200 блок-шотов.

"Этот чувак выйдет на площадку и сделает что угодно", — сказал Дорт о Холмгрене. "Если кто-то пробивается под кольцо, он там, с ним. Неважно, будет это флоатер или нет. Его не волнует, что через него забьют сверху. Это о многом говорит".

"Иногда приходят молодые парни и они хотят выглядеть мило, но не хотят быть в центре внимания или что-то в этом роде. Чету же все равно. Когда парни решают пойти на него, я просто останавливаюсь и говорю: "Ага, давай. Испытай его".

Чет Холмгрен и Виктор Вембаньяма

Все идет к тому, что Холмгрен, как минимум окажется в первой команде новичков по итогам сезона, а Гилджес-Александер - в первой символической сборной НБА. Это будет второй сезон подряд, когда у франшизы будут игроки из обеих сборных.

В прошлом сезоне ШГА был в первой символической сборной, а Джейлен Уильямс попал в первую сборную новичков (будучи вторым в голосовании за ROY). Ни одна команда не делала такое на протяжении двух сезонов подряд со времен "Шоутайм Лейкерс" в начале 1980-х.

Попытка создать новое, более успешное звездное трио

Не все команды с ядром, состоящим из многообещающих молодых игроков, добиваются ожидаемых результатов или приносят титулы.

Эта франшиза Тандер когда-то выбрала на трех драфтах подряд будущих MVP (Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден), добилась огромного успеха, но так и не покорила чемпионскую гору. Так что есть причина жить в более осторожном настоящем.

Но кажется, что нынешние кусочки пазла хорошо сходятся.

Гилджес-Александр – часто используемый, но при этом сверхэффективный разыгрывающий, который далеко не обуза в обороне.

Холмгрен – центровой, защищающий кольцо, который может использовать пространство на площадке, но не требует пост-апов или большого количества возможностей.

Уильямс – универсальный винг, которому комфортно играть непостоянную роль в любом составе. Когда Гилджес-Александр отдыхает, он хорошо заправляет всем рядом с Холмгреном.

Уильямс, Гилджес-Александер и Холмгрен

"Нам удалось создать небольшую игру для двоих", — сказал Уильямс. "Каждой команде приходится идти на жертвы, поэтому для нас это не уникально. Я думаю, это просто".

"В каких случаях? Могут быть моменты, когда вы не обязательно часто касаетесь мяча. Я думаю, что Чет как бы понимает, что может компенсировать это в обороне. И одна из вещей, которым я учусь, — это то, как поддерживать его участие в атаке".

Дорт выразился проще: "Никто не плачет по поводу того, кто бросает или чего-то в этом роде. Мол, мы просто очень хотим, чтобы команда победила и добилась успеха".

"Мы знаем, кто наш звездный игрок. Мы знаем, что может сделать Чет, что может сделать Джейлен, что может сделать (Джош) Гидди, что могу сделать я".

Энтони Слейтер, адаптация Алексей Погорелов

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