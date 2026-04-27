Шульга набрал первые очки в плей-офф НБА

Украинец приложился к победе Бостона над Филадельфией.

В ночь на понедельник, 27 апреля, состоялся четвертый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором Бостон встречался с Филадельфией.

Селтикс одержали разгромную победу со счетом 128:96 и на данный момент ведут в серии 3-1.

Читай также: Максим Шульга рассказал о дебютном сезоне в НБА

Украинский защитник Бостона Максим Шульга принял участие в этом поединке и набрал свои первые очки в плей-офф НБА.

Украинец провел на площадке почти три минуты, за которые реализовал трехочковый бросок при одном фоле.

Для Шульги этот матч стал вторым в карьере в плей-офф НБА. Ранее украинец также сыграл во втором поединке серии, однако без результативных действий.

Филадельфия - Бостон 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)

Филадельфия: Эмбиид (26 + 10 подборов + 6 передач), Макси (22 + 6 передач), Джордж (16), Эджкомб (6), Убре (2) – старт; Граймс (12 + 6 передач), Бона (4), Уотфорд (4), Драммонд (2), Уокер (2), Эдвардс (0), Барлоу (0), Терри (0).

Бостон: Тейтум (30 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Браун (20 + 7 подборов), Кета (9 + 8 подборов), Уайт (6), Хаузер (6) – старт; Притчард (32), Шайерман (6), Гарза (6), Вучевич (4), Уолш (3), Шульга (3), Харпер (3), Бэнтон (0), Гонсалес (0).

Напомним, ранее Шульга подписал с Бостоном стандартный двухлетний контракт после пребывания на двустороннем соглашении.

