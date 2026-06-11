ЧМ-2026: анонс дня — Канада vs Босния и Герцеговина, США vs Парагвай

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 12 на 13 июня в рамках чемпионата мира по футболу.

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 12 на 13 июня в рамках чемпионата мира по футболу.

Вечером 11 июня и в ночь с 11 на 12 июня состоялись два первых матча ЧМ-2026, в том числе игра с участием страны-хозяйки турнира Мексики, а в игровой день с 12 на 13 июня свои матчи проведут ещё две страны-хозяйки — Канада и США.

12 июня | 22:00 | Канада — Босния и Герцеговина

Группа B, BMO Field, Торонто

Сборная Канады начнёт свой путь на турнире матчем против Боснии и Герцеговины, которая сенсационно квалифицировалась на турнир, обыграв Италию по ходу отбора.

Основные надежды “кленовых” связаны со звездой Баварии Альфонсо Дэвисом и форвардом Ювентуса Джонатаном Дэвидом. Именно эти два футболиста, уже имеющие опыт выступлений на высочайшем уровне и находящиеся на пике карьеры, должны обеспечить команде успешный результат.

Также стоит отметить наличие в составе нападающего Юнион Сен-Жиллуаз Промиса Дэвида и полузащитника Исмаэля Коне, который провёл отличный сезон в Серии А, выступая за Сассуоло.

Накануне мундиаля подопечные Джесси Марша провели матчи против Узбекистана и Ирландии, обыграв первых и сыграв вничью со вторыми.

Босния и Герцеговина лишь во второй раз сыграет на чемпионате мира, однако уже в плей-офф квалификации подопечные Сергея Барбареса доказали, что не собираются довольствоваться ролью аутсайдера.

Конечно, наибольшее внимание среди боснийцев будет приковано к ветерану и живой легенде сборной Эдину Джеко, однако в составе команды есть кому помочь своему форварду, в том числе и в атаке. Большие надежды возлагаются на молодых вингеров ПСВ и РБ Зальцбург — Эсмира Байрактаревича и Керема Алайбеговича. В центре нападения также будут ожидать результативной игры от футболиста Штутгарта Эрмедина Демировича.

Надёжность в обороне должны обеспечить Сеад Колашинац и Амар Дедич, а в воротах сыграет хорошо знакомый украинским болельщикам Никола Василь, ранее выступавший за луганскую Зарю.

Хотя формат турнира оставляет немало шансов даже командам, которые финишируют третьими, победа в этом матче может существенно приблизить одну из сборных к плей-офф и снизить давление перед следующими турами.

Интересный факт: Канада до сих пор не выиграла ни одного матча на чемпионатах мира — все шесть предыдущих встреч на мундиалях завершились для неё поражениями.

Источник: Getty Images

На сайте betking на победу Канады можно поставить с коэффициентом 1,85, тогда как потенциальный успех Боснии и Герцеговины оценивается коэффициентом 4,75. Коэффициент на ничью составляет 3,50.

13 июня | 04:00 | США — Парагвай

SoFi Stadium, Инглвуд

Для сборной США успешный старт на домашнем турнире будет чрезвычайно важен, ведь подопечные Маурисио Почеттино наверняка испытывают наибольшее давление со стороны болельщиков среди всех стран-хозяек, в частности из-за неубедительных результатов аргентинского специалиста в первых матчах и на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Не впечатлили “звёздно-полосатые” и в товарищеских матчах перед чемпионатом мира, с трудом обыграв Сенегал и уступив Германии. Однако стоит отметить, что в игре с Сенегалом США быстро повели в счёте и потеряли преимущество уже после того, как Почеттино дал игровое время резервистам.

Главными звёздами команды по-прежнему остаются Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун и Уэстон Маккенни. На чемпионате мира также стоит ожидать яркого выступления от Сержиньо Деста — защитник ПСВ в сборной действует на позиции вингера и должен оказывать серьёзное влияние на атакующие действия команды.

Источник: Getty Images

Парагвай на своём первом с 2010 года мундиале, вероятно, будет играть от обороны и рассчитывать на быстрые контратаки, как это было в квалификации и как к этому располагает подбор футболистов, имеющийся в распоряжении Густаво Альфаро.

Надёжность в обороне должны обеспечивать центральные защитники Омар Альдерете и Густаво Гомес, за креативность и скорость контратак будут отвечать Пабло Альмирон, Хулио Энсисо и Диего Гомес, а завершать их должен Антонио Санабрия. Именно эту шестёрку футболистов можно назвать костяком команды, который должен выходить в стартовом составе при отсутствии проблем со здоровьем.

Накануне старта ЧМ-2026 подопечные Альфаро разгромили Никарагуа и уступили Марокко.

Квартет, в котором выступают США и Парагвай, является одним из самых ровных на турнире, ведь в нём также представлены сборные Австралии и Турции, поэтому победа в стартовом туре практически на вес золота для всех команд.

Интересный факт: На своём последнем чемпионате мира Парагвай дошёл до четвертьфинала.

В линии betking можно поставить на победу США с коэффициентом 2,00, тогда как успех Парагвая оценивается коэффициентом 4,00. Ничья предлагается с коэффициентом 3,50.

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