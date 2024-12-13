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УАФ отреагировала на позорную ошибку ФИФА в изображении карты Украины без Крыма

Международным футбольным организациям указали на недопустимость посягательств на территориальную целостность Украины.
Сегодня, 18:35
ФИФА показала Украину без Крыма / Суспільне Спорт
ФИФА показала Украину без Крыма / Суспільне Спорт

Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса по поводу недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была Украины без АР Крым.

Учитывая ряд официальных решений и резолюций, принятых Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА начиная с 2014 года, относительно территориальной целостности Украины и защиты футбольных стейкхолдеров нашей страны от захватнической политики российского террористического государства, в том числе относительно Автономной Республики Крым, подчеркиваем, что сегодняшняя версия картографического изображения Украины, официально презентованная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру является абсолютно неприемлемой и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше важному вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы", - говорится в письме.

Напомним, что голкипер сборной Украины Анатолий Трубин также напомнил ФИФА, чей Крым, после дикого инцидента на жеребьевке отбора ЧМ-2026.

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