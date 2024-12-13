Трубин напомнил ФИФА, чей Крым, после дикого инцидента на жеребьевке отбора ЧМ-2026
Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин обратился к ФИФА после позорной ошибки организации во время жеребьевки европейской квалификации Чемпионата мира-2026.
Ранее международная федерация футбола, чтобы показать, какие страны не могут пересечься в одной отборочной группе, изобразила оккупированный россиянами полуостров Крым не как часть территории Украины.
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"Как гражданину Украины мне неприятно видеть такие "ошибки". Крым - это Украина", - написал Трубин в Instagram.
Напомним, что по итогам жеребьевки своих соперников в квалификации ЧМ-2026 получила сборная Украины.
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