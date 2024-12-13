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ФИФА оскандалилась, показав Украину без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Футбольная организация продемонстрировала позорную карту.
Сегодня, 14:04
ФИФА / Getty Images
ФИФА / Getty Images

В пятницу, 13 декабря, в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе проходила жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

Однако церемония не обошлась без скандала из-за дикой ошибки Международной федерации футбола.

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Во время проведения жеребьевки ФИФА решила напомнить регламент проведения квалификации, в частности, решения о том, какие сборные не могут сыграть друг против друга. По разным группам должны были развести Украину и пособников страны-террориста беларусь.

Для иллюстрации руководящий футбольный орган продемонстрировал карту Европы, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.

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Напомним, что по итогам жеребьевки своих соперников в квалификации ЧМ-2026 получила сборная Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина фифа

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