В пятницу, 13 декабря, в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе проходила жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

Однако церемония не обошлась без скандала из-за дикой ошибки Международной федерации футбола.

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Во время проведения жеребьевки ФИФА решила напомнить регламент проведения квалификации, в частности, решения о том, какие сборные не могут сыграть друг против друга. По разным группам должны были развести Украину и пособников страны-террориста беларусь.

Для иллюстрации руководящий футбольный орган продемонстрировал карту Европы, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.

Суспільне Спорт

Напомним, что по итогам жеребьевки своих соперников в квалификации ЧМ-2026 получила сборная Украины.

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