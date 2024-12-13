iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Результаты жеребьевки квалификации на ЧМ-2026

Состоялась жеребьевка отбора на мундиаль.
Сегодня, 14:02
Getty Images
Getty Images

В 2025 году состоятся отборочные матчи чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, а сегодня, 13 декабря, мы узнали состав групп квалификации к этому турниру.

В общей сложности все команды были распределены на 12 групп, у некоторых будет по пять участников, у других по четыре. Победители всех групп выйдут на ЧМ-2026, а еще четыре команды отберутся на мундиаль через плей-офф.

Результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Группа A

  • Победитель матча Германия - Италия
  • Словакия
  • Северная Ирландия
  • Люксембург

Группа B

  • Швейцария
  • Швеция
  • Словения
  • Косово

Группа C

  • Проигравший в матче Португалия - Дания
  • Греция
  • Шотландия
  • Беларусь

Группа D

  • Победитель матча Франция - Хорватия
  • Украина
  • Исландия
  • Азербайджан

Группа E

  • Победитель матча Испания – Нидерланды
  • Турция
  • Грузия
  • Болгария

Группа F

  • Победитель матча Португалия – Дания
  • Венгрия
  • Ирландия
  • Армения

Группа G

  • Проигравший в матче Испания - Нидерланды
  • Польша
  • Финляндия
  • Литва
  • Мальта

Группа H

  • Австрия
  • Румыния
  • Босния и Герцеговина
  • Кипр
  • Сан-Марино

Группа I

  • Проигравший в матче Германия - Италия
  • Норвегия
  • Израиль
  • Эстония
  • Молдова

Группа J

  • Бельгия
  • Уэльс
  • Северная Македония
  • Казахстан
  • Лихтенштейн

Группа K

  • Англия
  • Сербия
  • Албания
  • Латвия
  • Андорра

Группа L

  • Проигравший в матче Франция - Хорватия
  • Чехия
  • Черногория
  • Фареры
  • Гибралтар

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Играть можно со всеми": Ребров отреагировал на результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2026 "Играть можно со всеми": Ребров отреагировал на результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2026
"Может победить по очкам": Паркер рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри "Может победить по очкам": Паркер рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри
УПЛ: Ворскла и Левый Берег откроют 17-й тур УПЛ: Ворскла и Левый Берег откроют 17-й тур
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройс победила в спринте в Хохфильцене, Дмитренко - в топ-20
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров

Последние новости

ЧМ-202616:22
"Играть можно со всеми": Ребров отреагировал на результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Бокс15:51
"Может победить по очкам": Паркер рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри
Украина15:25
УПЛ: Ворскла и Левый Берег откроют 17-й тур
Биатлон15:20
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон15:18
Биатлон-2024/2025: Пройс победила в спринте в Хохфильцене, Дмитренко - в топ-20
Киберспорт15:15
Perfect World Shanghai Major 2024: FaZe сенсационно победили Vitality
Европа14:52
Пес "Горилла" спас девушку чемпиона мира от грабителей
Биатлон14:44
Дмитренко завершила спринт в Хохфильцене в топ-20, Джима - в зачетной зоне
Бокс14:09
Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
ЧМ-202614:04
ФИФА оскандалилась, показав Украину без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK