Результаты жеребьевки квалификации на ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка отбора на мундиаль.
В 2025 году состоятся отборочные матчи чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, а сегодня, 13 декабря, мы узнали состав групп квалификации к этому турниру.
В общей сложности все команды были распределены на 12 групп, у некоторых будет по пять участников, у других по четыре. Победители всех групп выйдут на ЧМ-2026, а еще четыре команды отберутся на мундиаль через плей-офф.
Результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2026
Группа A
- Победитель матча Германия - Италия
- Словакия
- Северная Ирландия
- Люксембург
Группа B
- Швейцария
- Швеция
- Словения
- Косово
Группа C
- Проигравший в матче Португалия - Дания
- Греция
- Шотландия
- Беларусь
Группа D
- Победитель матча Франция - Хорватия
- Украина
- Исландия
- Азербайджан
Группа E
- Победитель матча Испания – Нидерланды
- Турция
- Грузия
- Болгария
Группа F
- Победитель матча Португалия – Дания
- Венгрия
- Ирландия
- Армения
Группа G
- Проигравший в матче Испания - Нидерланды
- Польша
- Финляндия
- Литва
- Мальта
Группа H
- Австрия
- Румыния
- Босния и Герцеговина
- Кипр
- Сан-Марино
Группа I
- Проигравший в матче Германия - Италия
- Норвегия
- Израиль
- Эстония
- Молдова
Группа J
- Бельгия
- Уэльс
- Северная Македония
- Казахстан
- Лихтенштейн
Группа K
- Англия
- Сербия
- Албания
- Латвия
- Андорра
Группа L
- Проигравший в матче Франция - Хорватия
- Чехия
- Черногория
- Фареры
- Гибралтар
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