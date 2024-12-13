Результаты жеребьевки квалификации на ЧМ-2026

В 2025 году состоятся отборочные матчи чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, а сегодня, 13 декабря, мы узнали состав групп квалификации к этому турниру.

В общей сложности все команды были распределены на 12 групп, у некоторых будет по пять участников, у других по четыре. Победители всех групп выйдут на ЧМ-2026, а еще четыре команды отберутся на мундиаль через плей-офф.

Результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Группа A

Победитель матча Германия - Италия

Словакия

Северная Ирландия

Люксембург

Группа B

Швейцария

Швеция

Словения

Косово

Группа C

Проигравший в матче Португалия - Дания

Греция

Шотландия

Беларусь

Группа D

Победитель матча Франция - Хорватия

Украина

Исландия

Азербайджан

Группа E

Победитель матча Испания – Нидерланды

Турция

Грузия

Болгария

Группа F

Победитель матча Португалия – Дания

Венгрия

Ирландия

Армения

Группа G

Проигравший в матче Испания - Нидерланды

Польша

Финляндия

Литва

Мальта

Группа H

Австрия

Румыния

Босния и Герцеговина

Кипр

Сан-Марино

Группа I

Проигравший в матче Германия - Италия

Норвегия

Израиль

Эстония

Молдова

Группа J

Бельгия

Уэльс

Северная Македония

Казахстан

Лихтенштейн

Группа K

Англия

Сербия

Албания

Латвия

Андорра

Группа L

Проигравший в матче Франция - Хорватия

Чехия

Черногория

Фареры

Гибралтар

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