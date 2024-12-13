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Отбор на чемпионат мира: Украина узнала соперников

Представляем оппонентов сборной Украины в квалификации.
Сегодня, 13:50

Состоялась жеребьевка европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Национальная сборная Украины также узнала своих оппонентов. Команда Сергея Реброва попала в группу D.

Отбор в ЧМ-2026. Группа D

  • Победитель матча Франция - Хорватия
  • Украина
  • Исландия
  • Азербайджан

Отбор для Украины стартует только в сентябре 2025 года. Весной "желто-синие" проведут матч плей-офф Лиги наций против Бельгии, чтобы определить, в каком дивизионе будут играть в следующем розыгрыше турнира.

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