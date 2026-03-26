Максим Шульга рассказал о дебютном сезоне в НБА

Игрок Бостон Селтикс Максим Шульга для пресс-службы команды поделился своими эмоциями о дебютном сезоне в НБА.

Украинский баскетболист заявил, что этот сезон для него оказался трудным из-за взлетов и падений. Он отметил, что его окружало много обучения, чтобы чувствовать себя комфортно в системе вместе с партнёрами по команде.

"Никто не проходит сезон идеально, постоянно находясь на подъёме. Просто знаю, что спад случится и что это не изменит того, кем я являюсь как игрок в целом. Бывают хорошие игры, бывают плохие. Ты стремишься, чтобы хороших игр было больше, чем плохих", — сказал он.

Буду продолжать делать то, что делал раньше. Это привело меня к настоящему моменту. Хочется быть готовым и не позволять легко обыграть себя. Я стараюсь стать конкурентоспособным и показать себя с наилучшей стороны.

