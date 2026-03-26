Максим Шульга рассказал о дебютном сезоне в НБА

Делится впечатлениями о трудностях и росте в команде.
Сегодня, 13:59       Автор: Валентина Чорноштан
Максим Шульга / Getty Images

Игрок Бостон Селтикс Максим Шульга для пресс-службы команды поделился своими эмоциями о дебютном сезоне в НБА.

Украинский баскетболист заявил, что этот сезон для него оказался трудным из-за взлетов и падений. Он отметил, что его окружало много обучения, чтобы чувствовать себя комфортно в системе вместе с партнёрами по команде.

"Никто не проходит сезон идеально, постоянно находясь на подъёме. Просто знаю, что спад случится и что это не изменит того, кем я являюсь как игрок в целом. Бывают хорошие игры, бывают плохие. Ты стремишься, чтобы хороших игр было больше, чем плохих", — сказал он.

Буду продолжать делать то, что делал раньше. Это привело меня к настоящему моменту. Хочется быть готовым и не позволять легко обыграть себя. Я стараюсь стать конкурентоспособным и показать себя с наилучшей стороны.

Ранее Лука Дончич сравнил звёзд НБА со звёздами футбола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

НБА: Бостон с Шульгой проиграл Миннесоте, Денвер одержал победу над Портлендом НБА: Бостон с Шульгой проиграл Миннесоте, Денвер одержал победу над Портлендом
Шульга набрал первые очки в НБА Шульга набрал первые очки в НБА
Желтые против синих: Украина и Швеция определились, в какой форме проведут матч Желтые против синих: Украина и Швеция определились, в какой форме проведут матч
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина сыграет со Швецией, Польша встретится с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина сыграет со Швецией, Польша встретится с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

ЧМ-202616:55
Желтые против синих: Украина и Швеция определились, в какой форме проведут матч
ЧМ-202616:25
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина сыграет со Швецией, Польша встретится с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией
Европа14:50
Помимо Мбаппе, в Реале из-за решений медштаба пострадал ключевой хавбек
Формула 114:28
Мерседес под подозрением? ФИА вынесла окончательный вердикт об антикрыле
НБА13:59
Максим Шульга рассказал о дебютном сезоне в НБА
Бокс13:32
Фьюри встретится с Эдди Холлом в шоу Misfits 13 июня
Бокс12:47
Уоррен - об Фьюри: "Кондиции уже не будут прежними"
Европа12:26
Арсенал расстался с техническим директором
Другое11:53
Микаэла Шиффрин повторила рекорд по победам в общем зачете Кубка мира
Бокс11:19
Мозес Итаума перед боем против Франклина: "Это может быть мой самый тяжёлый бой"
