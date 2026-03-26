Лука Дончич сравнял звёзд НБА со звёздами футбола

Защитник Лейкерс Лука Дончич поделился своими мыслями о том, на кого из звезд НБА похожи по стилю игры вингер Реала Винисиус и бывший форвард мадридской команды Криштиану Роналду.

Словенец заявил, что видит схожесть бразильского футболиста с защитником Голден Стэйт Стефеном Карри.

На вопрос, с кем он проводит параллели в случае Роналду, лидер Лос-Анджелеса сравнил португальца со своим партнером по команде Леброном Джеймсом.

🚨 Luka Dončić: “NBA equivalent of Vini Jr.? Steph Curry.” pic.twitter.com/pyPdHO7vlG — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 25, 2026

Накануне он сумел превзойти Абдула-Джаббара и Дэвиса по количеству набранных очков.

