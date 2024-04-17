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ЛеБрон, Карри и Кавай: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024

Американцы собрали своих главных звезд, которые намерены мстить за провал на прошедшем чемпионате мира.
Сегодня, 09:43
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

Форвард Клипперс Кавай Леонард занял последнее место в заявке сборной США на предстоящую Олимпиаду 2024 года, сообщает ESPN.

Директор американской сборной Грант Хилл за последние несколько дней встретился с большинством из 12 приглашенных игроков в олимпийскую сборную 2024 года.

Только во вторник, 16 апреля, официальные лица сборной США смогли подтвердить согласие Леонарда на участие.

Таким образом, в составе сборной США под руководством Стива Керра выступят:

  • ЛеБрон Джеймс (Лейкерс)
  • Стеф Карри (Голден Стэйт)
  • Кевин Дюрант (Финикс)
  • Джоэл Эмбиид (Филадельфия)
  • Энтони Дэвис (Лейкерс)
  • Девин Букер (Финикс)
  • Энтони Эдвардс (Миннесота)
  • Джейсон Тейтум (Бостон)
  • Бэм Адебайо (Майами)
  • Тайриз Халибертон (Индиана)
  • Джру Холидей (Бостон)
  • Кавай Леонард (Клипперс)

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Тренировочный сбор и выставочные игры американцев запланированы на июль и пройдут в Лас-Вегасе.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. За золотые медали в мужском баскетболе будут бороться 12 команд.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира 2023 года сборная США заняла лишь четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали сборной Канады.

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