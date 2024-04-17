ЛеБрон, Карри и Кавай: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024
Форвард Клипперс Кавай Леонард занял последнее место в заявке сборной США на предстоящую Олимпиаду 2024 года, сообщает ESPN.
Директор американской сборной Грант Хилл за последние несколько дней встретился с большинством из 12 приглашенных игроков в олимпийскую сборную 2024 года.
Только во вторник, 16 апреля, официальные лица сборной США смогли подтвердить согласие Леонарда на участие.
Таким образом, в составе сборной США под руководством Стива Керра выступят:
- ЛеБрон Джеймс (Лейкерс)
- Стеф Карри (Голден Стэйт)
- Кевин Дюрант (Финикс)
- Джоэл Эмбиид (Филадельфия)
- Энтони Дэвис (Лейкерс)
- Девин Букер (Финикс)
- Энтони Эдвардс (Миннесота)
- Джейсон Тейтум (Бостон)
- Бэм Адебайо (Майами)
- Тайриз Халибертон (Индиана)
- Джру Холидей (Бостон)
- Кавай Леонард (Клипперс)
TEAM USA'S OLYMPIC ROSTER IS STACKED 🔥— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2024
They may initially keep one open spot, per @wojespn. pic.twitter.com/cAqpOLeFHN
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Тренировочный сбор и выставочные игры американцев запланированы на июль и пройдут в Лас-Вегасе.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. За золотые медали в мужском баскетболе будут бороться 12 команд.
Напомним, что на прошедшем чемпионате мира 2023 года сборная США заняла лишь четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали сборной Канады.
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