ЛеБрон, Карри и Кавай: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024

Американцы собрали своих главных звезд, которые намерены мстить за провал на прошедшем чемпионате мира.

Форвард Клипперс Кавай Леонард занял последнее место в заявке сборной США на предстоящую Олимпиаду 2024 года, сообщает ESPN.

Директор американской сборной Грант Хилл за последние несколько дней встретился с большинством из 12 приглашенных игроков в олимпийскую сборную 2024 года.

Только во вторник, 16 апреля, официальные лица сборной США смогли подтвердить согласие Леонарда на участие.

Таким образом, в составе сборной США под руководством Стива Керра выступят:

ЛеБрон Джеймс (Лейкерс)

Стеф Карри (Голден Стэйт)

Кевин Дюрант (Финикс)

Джоэл Эмбиид (Филадельфия)

Энтони Дэвис (Лейкерс)

Девин Букер (Финикс)

Энтони Эдвардс (Миннесота)

Джейсон Тейтум (Бостон)

Бэм Адебайо (Майами)

Тайриз Халибертон (Индиана)

Джру Холидей (Бостон)

Кавай Леонард (Клипперс)

TEAM USA'S OLYMPIC ROSTER IS STACKED 🔥



They may initially keep one open spot, per @wojespn. pic.twitter.com/cAqpOLeFHN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2024

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Тренировочный сбор и выставочные игры американцев запланированы на июль и пройдут в Лас-Вегасе.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. За золотые медали в мужском баскетболе будут бороться 12 команд.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира 2023 года сборная США заняла лишь четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали сборной Канады.

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