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Баскетбол

"Он медленный и ленивый": пятикратный чемпион НБА раскритиковал Дончича за его игру в защите

Контраст между атакующей игрой Луки и его недостатками в защите продолжает оставаться темой споров.
Сегодня, 19:59
Лука Дончич и Джейсон Тейтум / Getty Images
Лука Дончич и Джейсон Тейтум / Getty Images

Звезда Даллас Маверикс Лука Дончич никогда не славился прекрасной игрой в защите.

Словенский баскетболист считается одним из лучших в плане нападения, но в обороне у него часто возникают проблемы.

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Именно на это указал пятикратный чемпион НБА в составе Лейкерс Майкл Купер, который ныне работает ведущим на радио.

"Лука почти каждый вечер дает тебе трипл-дабл, но для меня он слишком медленный. Если бы он не был скорером, я бы его убрал из состава", - цитирует Купера BasketNews.

"Я отдаю ему должное за это (игра в нападении), но, на мой взгляд, он ленив. Не спешит в оборону".

Эти замечания подчеркивают очевидные слабости в игре Дончича, которые беспокоят Купера.

Несмотря на его репутацию результативного игрока (в прошлом сезоне 25-летний игрок набирал в среднем за матч 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи), защитные усилия Дончича оказались под пристальным вниманием.

Критика Купера предполагает, что скорость Дончича и его самоотдача при игре в защите не соответствуют ожиданиям, которые он возлагает на игрока высшего уровня.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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