Бронни Джеймс получил самый низкий рейтинг в NBA 2K25

У сына ЛеБрона появилась еще одна порция мотивации на дебютный сезон в НБА.

Новичок Лос-Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс получил самый низкий рейтинг в баскетбольном симуляторе NBA 2K25, сообщает BasketNews.

Сын ЛеБрона Джеймса, которого выбрали под 55-м номером на драфте 2024 года, оказался в компании 16 других новичков, которые получили рейтинг 68.

В то же самое время первый пик драфта Заккари Рисаше получил рейтинг 75, как и его соотечественник Алекс Сарр, выбранный под вторым пиком.

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Стоит отметить, что сам ЛеБрон получил один из наивысших рейтингов в игре - 96. Двумя лучшими баскетболистами в симуляторе станут Никола Йокич (Денвер) и Джоэл Эмбиид (Филадельфия), которых наградили рейтингом 98.

Симулятор NBA 2K25 станет доступен для покупки 6 сентября 2024 года на ПК и игровых консолях.

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