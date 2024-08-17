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Баскетбол

Дончич, Йокич, Новицки и Нэш сыграют в прощальном матче Драгича

Звезды баскетбола примут участие в событии, которое будет посвящено словенскому защитнику.
Сегодня, 14:57
Лука Дончич и Никола Йокич / Getty Images
Лука Дончич и Никола Йокич / Getty Images

В словенской Любляне пройдет благотворительный баскетбольный матч, в котором примут участие звезды как настоящего, так и прошлого, сообщает BasketNews.

Фонд Горана Драгича организует прощальное мероприятие для самого Драгича под названием "Ночь дракона", где его друзья и бывшие товарищи по команде будут соревноваться на одной площадке.

Организаторы мероприятия опубликовали исчерпывающий список звезд, которые появятся на мероприятии: Стив Нэш, Лука Дончич, Никола Йокич, Дирк Новицки, Богдан Богданович, Луис Скола, Деян Бодирога, Предраг Данилович, Никола Вучевич, Рашо Нестерович и другие.

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Крис Бош, двукратный чемпион НБА и член Зала славы, также посетит мероприятие, но не выйдет на площадку. В списке участников также был Джимми Батлер, однако он не сможет посетить матч из-за своих обязательств в Китае.

Две команды будут соревноваться друг с другом в субботу, 24 августа. Команды будут сформированы накануне во время благотворительного гала-ужина в пятницу, 23 августа. 

Стоит отметить, что билеты на игру на арене«Стожице в Любляне были распроданы всего за 20 минут.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стив Нэш Дирк Новицки Никола Йокич Лука Дончич

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