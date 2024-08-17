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Баскетбол

"Будет только хуже": ассистент тренера Бостона рассказал, как довел Джона Уолла до слез

Баскетболист не мог смириться с тем, в какой ситуации он оказался.
Сегодня, 13:02
Джон Уолл / Getty Images
Джон Уолл / Getty Images

Вашингтон Уизардс уже давно считаются одной из самых проблемных организаций НБА.

Именно туда попал Джон Уолл по итогам драфта 2010 года - франшиза выбрала его под первым пиком.

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Во время подкаста Дреймонда Грина нынешний ассистент тренера Бостона Сэм Касселл, работавший в то время ассистентом тренера Уизардс, рассказал о сложностях, которые довели Уолла до слез.

В своем первом сезоне в НБА Джон Уолл, который не привык проигрывать во время своих выступлений за школу и Университет, потерпел 25 поражений до декабря.

"Джон был в слезах и спрашивал меня, станет ли ситуация лучше. Я всегда был честен со своими игроками, поэтому я дал ему полотенце и сказал: "Нет, в следующем году тоже будет тяжело. Но мы вырастем. Мы должны продолжать работать, и ты должен продолжать работать", - цитирует Касселла BasketNews.

Джон Уолл провел в НБА 647 матчей, в которых набирал в среднем 18,7 очка, 4,2 подбора и 8,9 передач.

В феврале 2023 года Клипперс обменяли 33-летнего разыгрывающего в Хьюстон, который отчислил его спустя три дня. С того момента Уолл остается свободным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Уизардс Джон Уолл

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