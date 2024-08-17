"Будет только хуже": ассистент тренера Бостона рассказал, как довел Джона Уолла до слез
Вашингтон Уизардс уже давно считаются одной из самых проблемных организаций НБА.
Именно туда попал Джон Уолл по итогам драфта 2010 года - франшиза выбрала его под первым пиком.
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Во время подкаста Дреймонда Грина нынешний ассистент тренера Бостона Сэм Касселл, работавший в то время ассистентом тренера Уизардс, рассказал о сложностях, которые довели Уолла до слез.
В своем первом сезоне в НБА Джон Уолл, который не привык проигрывать во время своих выступлений за школу и Университет, потерпел 25 поражений до декабря.
"Джон был в слезах и спрашивал меня, станет ли ситуация лучше. Я всегда был честен со своими игроками, поэтому я дал ему полотенце и сказал: "Нет, в следующем году тоже будет тяжело. Но мы вырастем. Мы должны продолжать работать, и ты должен продолжать работать", - цитирует Касселла BasketNews.
Джон Уолл провел в НБА 647 матчей, в которых набирал в среднем 18,7 очка, 4,2 подбора и 8,9 передач.
В феврале 2023 года Клипперс обменяли 33-летнего разыгрывающего в Хьюстон, который отчислил его спустя три дня. С того момента Уолл остается свободным агентом.
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