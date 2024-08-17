Энтони объяснил, почему он не обменял бы три "золота" Олимпиады на чемпионство НБА

За свою великую карьеру Кармело Энтони заработал четыре олимпийские медали, три из которых - "золото". Но при этом он ни разу не становился чемпионом НБА.

Во время недавней Олимпиады-2024, на которой США снова стали чемпионами, Мело заявил, что он не обменял бы свои золотые медали Игр на одну чемпионскую "гайку".

Это заявление вызвало ажиотаж у фанатов, поэтому Энтони пришлось объяснять свои слова.

"Если бы меня спросили об этом много лет назад, я бы, без сомнения, выбрал чемпионство НБА. Без сомнения", - цитирует Мело BasketNews.

"Образование, понимание. По-настоящему понимая, куда идет и где находился баскетбольный бизнес. На самом деле быть учеником игры. По-настоящему изучать уровни этого бизнеса и уровни этой игры. Это была информация и понимание, которых у меня не было в НБА, когда я играл в 2004 и 2006 годах за сборную США. До Redeem Team я ничего этого не знал".

Источник: Getty Images

"В 2008 году я был просто зол из-за того, что мы проигрывали, и был счастлив, что мы сформировали эту команду, чтобы выйти и выиграть золотую медаль, чтобы оттолкнуть всех от нас здесь, в США".

"Тогда это не было для меня делом. С соревновательной точки зрения я все еще находился в режиме убийства. Я все еще не понял бизнес".

Мне пришлось полностью изучить игру, чтобы понять сейчас: три золотые медали, четыре медали для меня, это больше, чем чемпионство НБА, потому что я понимаю, какое влияние это оказывает.

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"Не каждый выигрывает золотую медаль, не каждый выигрывает серебро или бронзу. Лишь немногие спортсмены из нашей страны, можно сказать, завоевали медали, не говоря уже о золотых медалях".

"Когда у вас есть такая перспектива, это совершенно другая перспектива. Да, конечно, я хочу чемпионство НБА, мы все хотим, но нужно пройти много д*рьма, чтобы вы могли выиграть чемпионство НБА, не говоря уже о нескольких чемпионствах".

Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид, ставший олимпийским чемпионом в составе США, получил государственную награду Камеруна.

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