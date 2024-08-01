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ЛеБрон повторил олимпийское достижение Дюранта и Энтони

Еще до конца Олимпийских игр у "Короля" будет возможность превзойти показатель своего друга.
Вчера, 22:25
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

В среду, 31 июля, сборная США разгромила сборную Южного Судана со счетом 103:86 в рамках Олимпиады-2024.

Звезда американской команды ЛеБрон Джеймс провел на паркете 20 минут, за которые он набрал 12 очков, 7 подборов и 5 передач.

Как сообщает BasketNews, ЛеБрон стал лишь третьим игроком в истории сборной США, который набрал 300+ очков на Олимпийских играх. Теперь на счету форварда Лейкерс 306 очков. До "Короля" эту отметку пробили Кармело Энтони (336) и Кевин Дюрант (472).

"Не так много", — ответил Джеймс на вопрос о том, что это для него значит. "Я имею в виду, в конце концов, я просто хочу победить. Я здесь, чтобы побеждать и завоевывать золото, и это моя единственная цель. Дело даже не в результативности".

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"Для меня определенно большая честь каждый раз слышать свое имя в каких-либо книгах рекордов. Но, в конце концов, я здесь, чтобы увидеть более широкую картину".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей баскетбольного турнира Олимпиады 2024 года.

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