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Баскетбол

Гордон Хэйуорд объявил о завершении карьеры

Тяжелая травма ноги в самом расцвете сил так и не позволила баскетболисту вернуться на прежний уровень.
Сегодня, 18:54
Гордон Хэйуорд / Getty Images
Гордон Хэйуорд / Getty Images

Гордон Хэйуорд в своих социальных сетях опубликовал прощальный пост, объявив о завершении карьеры.

Спустя 14 сезонов, проведенных в НБА, 34-летний форвард решил уйти из баскетбола.

"Сегодня я официально ухожу из баскетбола. Это было невероятное путешествие, и я так благодарен всем, кто помог мне достичь большего, чем я когда-либо мог себе представить", - написал Гордон.

Гордон Хэйуорд был выбран под общим девятым пиком на драфте НБА 2010 года командой Юта Джаз.

На протяжении семи сезонов форвард выступал за франшизу из Солт-Лейк-Сити. Летом 2017 года он подписал четырехлетний контракт с Бостоном.

Однако в своей первой же игре за "кельтов", спустя всего шесть минут с начала матча, Хэйуорд получил ужасную травму ноги - перелом большеберцовой кости и вывих лодыжки левой ноги.

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На этом дебютный сезон Гордона в Бостоне закончился. Ему понадобился еще один сезон, чтобы набрать форму. После этого травмы стали преследовать игрока.

В ноябре 2020 года баскетболист подписал с Селтикс новый контракт, после чего его обменяли в Шарлотт. В феврале 2024 года его отправили в Оклахому, которая стала его последним клубом.

На счету Гордона Хэйуорда одна поездка на Матч всех звезд (2017) и 835 матчей в НБА, в которых он набирал в среднем 15,2 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи при реализации 45,5% бросков с игры, 37% - из-за дуги, 82,2% - с линии штрафных.

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