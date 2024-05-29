Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал

Ветеран не оправдал ожиданий, возложенных на него после присоединения к молодому коллективу Тандер.

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Оклахома-Сити Тандер Сэм Прести заявил, что неудачный обмен Гордона Хэйуорда - его вина.

Оклахома выиграла Западную конференцию и дошла до второго раунда плей-офф, где в шести матчах уступила Далласу.

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Прэсти хотел укрепить молодое ядро команды, пригласив опытного игрока в лице Хэйуорда. Однако в 26 матчах регулярки он набирал всего 5,3 очка за 17,2 минуты. В постсезоне он не набрал ни одного очка.

"Я промахнулся с этим обменом. Это на мне. Но я учусь, я пытаюсь изучить эту команду, я пытаюсь немного изучить ее темп. Я стараюсь внимательно наблюдать за ней, пока она идет своим путем, зная, что она действительно изменится сама по себе", - цитирует Прэсти ESPN.

Напомним, что Гордон Хэйуорд присоединился к Тандер в результате обмена с Шарлотт. К Хорнетс отправились Тре Манн, Давис Бертанс и Василие Мицич, а также драфт-пики второго раунда (2024, 2025).

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