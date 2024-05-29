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Баскетбол

Филадельфия готова вернуть Батлера и дать ему максимальное продление

Возможно, карьера Джимбо в Майами подошла к концу.
Сегодня, 11:13
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид не раз заявлял о том, что ему нравилось играть вместе с Джимми Батлером и он не понимает, как команда умудрилась отпустить его.

По информации американских источников, желание Эмбиида воссоединиться с Джимбо может быть исполнено.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на The Philadelphia Inquirer, Филадельфия внимательно следит за ситуацией вокруг контракта Батлера.

Звездный форвард Хит желает получить максимальное продление на два года и 113 миллионов долларов. Организация из Флориды может задуматься о том, чтобы обменять 34-летнего игрока, а не давать ему продление.

В случае, если Майами решит избавиться от Батлера, Сиксерс готовы выменять его и дать ему желаемый контракт.

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При этом отмечается, что это план Б для 76-х, так как главной целью для франшизы является форвард Клипперс Пол Джордж, который может выйти на рынок свободных агентов этим летом.

Дело в том, что PG 13 не может договориться о продлении контракта с Лос-Анджелесом. Поэтому Джордж раздумывает над тем, чтобы отказаться от опции игрока на следующий сезон.

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